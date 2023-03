Nouvelles données sur la voiture électrique de Xiaomi : ce sera une berline supérieure à la Tesla Model 3

Le Xiaomi MS11 se déclinera en deux versions : une avec une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) BYD et une plus chère qui pariera sur une batterie sodium-ion CATL.

A révélé de nouveaux détails sur la Xiaomi MS11, la première voiture électrique de la firme chinoise

Depuis quelques années, Xiaomi, le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde après Samsung et Apple, a annoncé qu’il allait investir jusqu’à 10 000 millions de yuans, soit environ 1 300 millions d’euros, au cours des 10 prochaines années pour créer sa propre marque de Voitures électriques De nombreuses rumeurs nous parviennent à propos de la Xiaomi MS11, la première voiture électrique de la marque chinoise.

Ainsi, après avoir révélé plus de détails sur la conception de ce véhicule il y a quelques semaines, voilà qu’une nouvelle fuite vient de confirmer que le Xiaomi MS11 sera une berline qui sera placée au-dessus de la Tesla Model 3.

Le Xiaomi MS11 révèle certains de ses secrets les mieux gardés

Comme l’a confirmé Forococheseléctricos, une récente fuite vient de révéler que la Xiaomi MS1 sera une berline supérieure à la Tesla Model 3 mais inférieure à la Tesla Model S.

De plus, selon cette même source, la voiture électrique de Xiaomi pourrait se décliner en deux versions différentes : l’une équipée d’une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) BYD et une autre, à un coût plus élevé, qui disposera d’une batterie aux ions sodium CATL.

Ce dernier n’est pas si clair puisque CATL se concentre sur l’offre d’une batterie au sodium pour les modèles avec une autonomie moyenne, d’environ 500 kilomètres par charge, et la version premium de la voiture de Xiaomi devrait largement dépasser cette autonomie.

De même, les dernières rumeurs suggèrent également que le Xiaomi MS11 disposera d’un système de conduite autonome avec des capteurs Lidar de Hesai Technology, l’une des sociétés les plus expérimentées dans la conception et la fabrication de capteurs de ce type.

Quant à l’arrivée de la voiture électrique de Xiaomi sur le marché, il est prévu que ce premier modèle, le Xiaomi MS11, débarque tout au long de 2024 et que, l’année suivante, en 2025, quatre autres versions soient lancées, dont se trouve un SUV.

