Le nouvel iPhone SE arrivera en 2024 et sera un coup de canon pour l’Android haut de gamme

Enfin, il y aura un nouvel iPhone SE en 2024. C’est ce que l’on en sait jusqu’à présent.

Le nouvel iPhone SE de 2024, en blanc / Image : Ian Zelbo

Les premiers indices sur le nouvel iPhone SE qui aurait dû être présenté en 2023 ont commencé à apparaître à la fin de l’année dernière. Depuis, on a beaucoup parlé de ce que serait le nouveau smartphone bon marché d’Apple, destiné à concurrencer le segment des téléphones haut de gamme.

Et bien que des rumeurs récentes semblaient indiquer que le nouvel iPhone SE aurait été annulé par Apple afin de concentrer tous ses efforts et ressources sur sa série de produits phares, nous avons maintenant pu savoir que l’iPhone SE de 2024 est bien vivant , et qu’Apple aspire à en faire l’appareil capable d’éclipser les appareils Android de milieu de gamme qui doivent arriver dans le reste de l’année et une partie de la suivante.

Le nouvel iPhone pas cher arriverait en 2024 avec un design 2018

Si quelque chose semble être clair aujourd’hui sur le nouvel iPhone SE, ce sont sans aucun doute les détails liés à sa conception. Tous les indices semblent indiquer que la firme de Cupertino va réutiliser un design déjà utilisé par le passé. Plus précisément, celui de l’iPhone Xr de 2018.

Ainsi, l’iPhone SE 4 serait le premier modèle de l’histoire de la série à disposer d’un écran avec une « encoche », éliminant une fois pour toutes le bouton capacitif avec Touch ID de la famille iPhone, et adoptant une esthétique plus en accord. avec celui du reste de la gamme. Ce serait également le seul iPhone lancé en 2024 avec une « encoche », car Apple devrait faire le saut vers Dynamic Island dans tous ses modèles de la série iPhone 15 qui arriveront plus tard cette année.

Le fait d’avoir un design recyclé ne diminuera pas l’attractivité de l’iPhone SE 4, comme nous l’avons déjà vu avec les précédentes séries de la famille. En effet, bien qu’il n’ait pas récolté les résultats attendus par Apple, l’iPhone SE de 2022 a réussi à se faufiler dans le top 10 des smartphones les plus vendus de l’année 2022, occupant la neuvième position avec une part de 1,1% selon les dernières données de Recherche contrepoint. Et cela, malgré un design d’il y a neuf ans.

Certains des analystes les plus renommés de l’industrie technologique, tels que Ming Chi-Kuo, ont également osé donner quelques indices supplémentaires sur le nouvel iPhone SE de 2024 et sur la manière dont il rivalisera avec les smartphones Android milieu de gamme et haut de gamme de l’année prochaine.

Kuo suggère que l’iPhone SE 4 sera, en gros, une sorte d’iPhone 14 bon marché. L’appareil aurait Face ID, un écran de 6,1 pouces avec technologie OLED, un processeur Apple A16 Bionic avec 4 ou 6 Go de RAM, et USB Type C pour la recharge et le transfert de données, basé sur la technologie USB 2.0.

On sait également que l’appareil aurait un seul appareil photo de 12 mégapixels, c’est la principale différence entre cet appareil et le reste des modèles qui composent le catalogue Apple.

Avec tout cela, Apple aspirerait à positionner son nouveau smartphone comme une alternative directe à des modèles comme le futur Google Pixel 7a qui arrivera au milieu de cette année, ou le futur Samsung Galaxy A55, dont le lancement est prévu début 2024. Et vu les fonctionnalités du prochain iPhone, la vérité est qu’Apple et Google devraient être concernés.

Tout dépendra, bien sûr, du prix du nouvel iPhone SE 4. La version actuelle a été lancée sur le marché à 559 euros ou 439 dollars, et malgré tout, elle a réussi à se positionner dans le top 10 des mobiles les plus vendus. de l’année dernière. S’ils parviennent à maintenir un prix compétitif, pas beaucoup plus élevé que le modèle actuel, les améliorations apportées à la conception, aux performances, à l’affichage et à la biométrie pourraient permettre à l’iPhone SE de quatrième génération d’atteindre son objectif d’être le pire cauchemar des smartphones Android de milieu de gamme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :