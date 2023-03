La mise à jour Android de mars 2023 est désormais téléchargeable, voici ses nouveautés

Google a publié la mise à jour Android de mars pour les appareils de la série Pixel.

La mise à jour Android de mars est disponible en premier pour les appareils de la série Google Pixel

Une nouvelle mise à jour de sécurité Android est disponible aujourd’hui. Google ha liberado el parche de seguridad de marzo de 2023, junto con el boletín que recoge las vulnerabilidades del sistema operativo subsanadas a lo largo de las últimas semanas, y los cambios y las mejoras de funcionamiento que van a llegar a los dispositivos compatibles con la actualisation.

La mise à jour Android de mars 2023 est disponible en téléchargement sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4a et du Pixel 5. Les Pixel, Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 4 2016 ne font plus partie de la liste des terminaux compatibles avec de nouvelles mises à jour système et de sécurité. .

Un mois de plus, Samsung a réussi à devancer Google et au cours des derniers jours, il avait déjà mis à jour certains de ses modèles avec le patch de mars. Cependant, n’oubliez pas que les fabricants ont accès au patch quelques jours avant que Google ne le publie dans son bulletin, il n’est donc pas surprenant que certaines entreprises parviennent à le devancer.

La mise à jour de mars arrive sous la forme d’un nouveau Pixel Feature Drop

Comme prévu, la mise à jour Android de mars 2023 arrive sous la forme d’une nouvelle mise à jour de fonctionnalités ciblant les appareils Pixel, introduisant plusieurs modifications fonctionnelles et ajoutant de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Bien que Google n’ait pas (encore) confirmé le journal des modifications officiel, nous savons que cette mise à jour ajoute la prise en charge d’un mode nuit plus rapide sur l’appareil photo Pixel 6 et Pixel 6 Pro, ainsi que l’arrivée officielle de la fonctionnalité « Direct My ». Appel » au Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5a. Il a également été confirmé qu’à partir de maintenant, l’application Health Sync sera préinstallée et n’aura pas besoin d’être téléchargée via le Google Play Store.

Google a également officialisé l’arrivée de la détection de chute sur la Google Pixel Watch, et en a profité pour souligner que le Magic Eraser sera désormais disponible sur tous les appareils de la série Pixel.

Outre tout ce qui précède, Google a corrigé un grand nombre d’erreurs présentes dans les appareils de la série Pixel, comme l’a confirmé la société dans son forum officiel.

Ceux qui ne souhaitent pas attendre l’arrivée de la mise à jour sur leurs mobiles peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au patch de mars publié par Google.

D’autre part, le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités qui ont été corrigées avec cette mise à jour, classées en fonction du niveau de menace qu’elles faisaient peser sur la plateforme. Certains d’entre eux sont des améliorations spécifiques des performances et de la sécurité des téléphones Pixel.

Le correctif de sécurité Android de mars 2022 sera publié progressivement au cours des prochaines heures via OTA, et atteindra progressivement les modèles compatibles. Cependant, il est déjà possible de télécharger les packages de mise à jour correspondants pour chaque appareil, d’effectuer l’installation manuelle soit via le fichier OTA, soit via l’image d’usine de chaque terminal :

Développeurs Google | Fichiers OTA

Développeurs Google | photos d’usine

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :