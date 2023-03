Ce sont les téléphones Android les plus puissants du marché qui existent actuellement

La liste des 10 mobiles haut de gamme les plus puissants du marché actuellement disponibles est ici

Le RedMagic 8 Pro est l’un des smartphones les plus puissants du marché

Comme d’habitude au bout d’un mois, les gens d’AnTuTu ont publié leur liste particulière composée des smartphones les plus puissants disponibles sur le marché. A cette occasion, la liste comprend les smartphones vendus dans le monde tout au long du mois de février, donc ceux qui ont été lancés sur le marché au cours des premières semaines de mars ne sont pas inclus.

Encore une fois, d’AnTuTu, ils ont partagé à la fois la liste composée des smartphones haut de gamme les plus puissants et celle composée de smartphones orientés milieu de gamme. Passons en revue tous.

Les mobiles haut de gamme les plus puissants de février 2023

Dans le cas du segment haut de gamme, encore une fois, un smartphone orienté gaming prend la première position du classement. C’est aussi un modèle que nous avons pu analyser récemment : le Nubia RedMagic 8 Pro dans sa version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Cette combinaison de spécifications l’a amené à dépasser le chiffre d’un million trois cent mille points en moyenne dans le test de performance AnTuTu Benchmark, le plaçant ainsi au-dessus de tout autre smartphone testé à ce jour.

En deuxième et troisième position se trouvent deux cousins-frères, le vivo X90 Pro+ et l’iQOO 11. Les deux modèles intègrent le même processeur Snapdragon 8 Gen 2, et ont pu surpasser les Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 malgré le fait que ces derniers disposent d’une version « overclockée » du même processeur.

Le OnePlus 11 est un modèle moins cher que la plupart des appareils qui composent ce classement, mais il a quand même réussi à se placer en septième position du classement, dépassant le ASUS ROG Phone 6D avec son processeur Dimensity 9000+, ainsi que le Xiaomi 12T Pro et Redmi K50 Ultra, tous deux équipés d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Les mobiles milieu de gamme les plus puissants en février 2023

Si nous allons voir le segment milieu de gamme, iQOO prend la première position grâce au Dimensity 8200 de son iQOO Neo7, capable de surpasser le Xiaomi 12T et le realme GT Neo3.

Deux modèles Xiaomi, le POCO X4 GT et le Redmi K50i complètent la quatrième et la cinquième position, battant un modèle qui n’était pas vendu en Europe : le OnePlus 10R.

Le classement est complété par le Redmi Note 11T Pro, le realme GT Neo2, l’iQOO Neo6 et, enfin, le realme GT Neo 3T. Jusqu’à présent, aucun modèle orienté milieu de gamme n’a pu dépasser le million de points au test de performance AnTuTu.

