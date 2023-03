Les caméras du nouveau Samsung Galaxy S23 ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le devraient

Les utilisateurs de différents forums Internet (dont celui officiel de l’entreprise) s’assurent que les caméras de leur Samsung Galaxy S23 introduisent des zones floues dans les images qu’ils capturent.

Samsung Galaxy S23 et S23+.

Il semble que ce ne sera pas la semaine de Samsung. Si les Coréens l’ont déjà commencé avec une polémique avec le mode lune et le zoom spatial, maintenant une autre polémique les frappe qui s’est nourrie pendant le week-end et qui a ses racines dans trois endroits différents.

Selon différents utilisateurs de Reddit, le forum de la communauté européenne de Samsung et le forum d’Android-Hilfe, il reste une zone complètement floue sur les photos prises avec l’appareil photo principal des Samsung Galaxy S23 et S23+.

Plus de problèmes pour les appareils photo Samsung

Bien sûr, il y a des images qui accompagnent ces affirmations et qui montrent que, effectivement, il y a des zones qui apparaissent floues. Cela ne semble pas être un effet de profondeur de champ, où les objets et les sujets qui apparaissent au loin sont flous. Ce que vous voyez est une zone floue circulaire ou en forme de banane lorsque vous prenez des photos de documents et de texte sur un écran.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les zones floues ne se limitent pas qu’au texte :

La croyance générale est que le problème peut être lié aux caméras du terminal. Il n’est pas rare de voir du flou avec certaines caméras grand angle, mais cela se limite généralement aux coins de l’image. En effet, l’objectif « plie » l’image sur les bords pour capturer une scène complète.

Pour couronner le tout, il semble que la seule solution pour l’instant soit de changer de téléphone ou de remplacer les objectifs de l’appareil photo pour ceux qui sont touchés par ce problème. D’autres utilisateurs dans les différents forums rapportent que leurs caméras fonctionnent parfaitement, ce qui suggère qu’il pourrait s’agir d’un problème de fabrication focalisé sur certaines usines ou fournisseurs. Il ne s’agirait en aucun cas d’une panne logicielle.

Samsung n’a pas encore statué sur la question. Nous serons attentifs au cas où le constructeur coréen voudrait clarifier la situation dans les prochaines heures ou jours.

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

