Les dernières nouvelles de WhatsApp donneront encore plus de contrôle aux administrateurs de groupe

WhatsApp a été mis à jour pour ajouter de nouveaux outils de gestion dans les groupes.

Icône WhatsApp, le service de messagerie le plus utilisé dans le monde en 2023

À partir de maintenant, les administrateurs de groupe WhatsApp auront plus de contrôle sur qui peut rejoindre les conversations de groupe. Une nouvelle fonction découverte par les gens de WABetaInfo dans la version bêta la plus récente de WhatsApp, permet aux « admins » de décider si une personne peut rejoindre ou non le groupe, même après avoir reçu un lien d’invitation.

L’option, qui atteindra progressivement tous les utilisateurs de l’application, donne aux administrateurs de groupe un nouveau « pouvoir »: lorsqu’un utilisateur essaie de rejoindre, qu’il le fasse de manière traditionnelle ou via une invitation de lien, l’administrateur sera averti. et devra décider si l’utilisateur peut ou non .

Bien que tous les administrateurs de groupe WhatsApp n’aient pas cette option disponible dans l’application, il est suggéré qu’il devrait être possible d’activer la fonction « Approuver les nouveaux participants » après la mise à jour de WhatsApp vers la version 2.23.6.9 beta, disponible pour les participants au programme WhatsApp. application via Google Play.

Si disponible, les administrateurs peuvent activer cette option via les paramètres de groupe, comme on peut le voir dans la capture d’écran partagée sur ces lignes.

L’approbation de nouveaux participants aux groupes n’est pas la seule nouveauté qui est arrivée à WhatsApp ces derniers jours. Récemment, nous avons pris connaissance d’une nouvelle fonction qui vous permettra de créer des groupes temporaires et nous avons entendu parler de changements importants dans les conditions d’utilisation du service de messagerie. Nous passons également en revue les 21 nouveaux emojis qui sont arrivés dans l’application et parlons des améliorations qui seront bientôt apportées à la version de WhatsApp pour tablettes.

