De nouvelles fonctionnalités de surveillance de la santé alimentées par les AirPods seront bientôt disponibles, déclare ‘Bloomberg’

Apple lui-même a reconnu le potentiel de santé des AirPods, taquinant qu’il s’agit d’un domaine dans lequel il investit massivement. Maintenant, Bloomberg rapporte que nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple lance de nouvelles fonctionnalités de santé pour les AirPods dans un an ou deux.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg déclare qu’Apple « a l’intention de mettre à niveau les AirPods pour qu’ils deviennent un outil de santé d’ici un an ou deux ». En particulier, il dit que les premières fonctionnalités incluront la « possibilité d’obtenir des données auditives quelconques ».

Gurman souligne que les AirPods offrent déjà une fonctionnalité appelée Live Listen, qui a été lancée dans le cadre d’iOS 12 en 2018. Cette fonctionnalité transforme essentiellement un iPhone en un microphone directionnel, transmettant l’audio capturé par cet iPhone aux AirPods en temps réel.

Live Listen, cependant, n’est pas approuvé par la FDA. À l’avenir, ce type d’approbation réglementaire est quelque chose que Gurman spécule pourrait se produire :

Je pense qu’Apple a l’intention de mettre à niveau les AirPods pour qu’ils deviennent un outil de santé d’ici un an ou deux, avec la possibilité d’obtenir des données auditives quelconques. Les AirPod ont depuis longtemps une fonction appelée Live Listen qui peut amplifier le son de toute la pièce, faisant des écouteurs un peu comme une aide auditive.

Ceci, bien sûr, n’est pas approuvé par la FDA et n’est pas destiné à remplacer une aide auditive. Mais étant donné l’objectif d’Apple de faire de la santé l’une de ses prochaines grandes initiatives, je ne serais pas surpris si les AirPod finissent par assumer ces fonctions plus officiellement. C’est quelque chose qui aiderait des dizaines de millions de personnes, sinon plus.