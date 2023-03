Le nouveau mobile bon marché de Samsung a une énorme batterie, 5G et un appareil photo de 50 mégapixels

Le nouveau de Samsung aspire à devenir l’un des téléphones mobiles les plus vendus dans le segment du milieu de gamme.

Le nouveau Samsung Galaxy M14 5G arrive en trois couleurs : bleu, blanc et noir

Bien que tous les regards soient déjà tournés vers la nouvelle génération de la série Samsung Galaxy A qui devrait arriver courant mars, Samsung a décidé d’anticiper en lançant un nouveau modèle correspondant à l’une de ses séries d’appareils les plus populaires. Il s’agit du Samsung Galaxy M14, un smartphone destiné au segment économique du milieu de gamme, qui se distingue dans le catalogue de la marque par l’intégration d’une énorme batterie, l’une des plus grandes jamais vues dans un mobile.

Bien que le Samsung Galaxy M14 ait été présenté en Ukraine, on s’attend à ce qu’il finisse tôt ou tard par atteindre d’autres régions de la planète.

Samsung Galaxy M14, toutes les infos

Le Galaxy M14 est un appareil pas cher, dont le prix démarre à 211 euros au changement de sa variante avec 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage.

En échange, nous obtenons un appareil prenant en charge les réseaux 5G grâce à son nouveau processeur Exynos 1330, associé au GPU ARM Mali G68. Il est disponible en deux configurations de mémoire et de stockage, avec f4 et 64 Go ou 6 et 128 Go.

Il équipe un écran LCD de 6,6 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. De plus, il comprend un système de caméra dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels, ainsi que deux caméras supplémentaires de 2 mégapixels chacune.

L’un des ajouts les plus frappants de ce téléphone est sans aucun doute son énorme batterie de 6000 mAh. C’est l’un des plus grands disponibles aujourd’hui dans un smartphone de la firme sud-coréenne, et prend en charge une charge rapide jusqu’à 25 W de puissance.

Outre tout ce qui précède, l’appareil comprend NFC, Bluetooth 5.2, un slot microSD jusqu’à 1 To et un logiciel basé sur Android 13, personnalisé par OneUI 5.

Pour le moment, Samsung n’a pas révélé la disponibilité mondiale de son nouveau smartphone milieu de gamme. En Ukraine, le téléphone est déjà disponible au prix de départ de 211 euros actuellement pour la version la plus basique. Il peut être acheté dans les couleurs bleu, noir et blanc.

