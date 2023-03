Le Google Pixel 7a est dévoilé en vraies photos : ce sera le prochain best-seller de Google

Le leaker bien connu Gadgetsdata a partagé les premières vraies images du nouveau Google Pixel 7a, qui révèlent qu’il aura un design très similaire à celui du Pixel 7.

Le dos du Google Pixel 6a en noir

Après avoir lancé les Google Pixel 7 et 7 Pro en octobre dernier, la société américaine finalise déjà les détails du lancement du dernier modèle de cette série et le plus sobre des trois, un Google Pixel 7a qui pourrait voir le jour. lors de la conférence Google I/O qui se tiendra le 10 mai à Mountain View.

Une bonne preuve en est que le média Phone Arena vient de partager les premières vraies photos du Google Pixel 7a, dans lesquelles on peut voir le design complet du nouveau haut de gamme abordable de Google.

Le Google Pixel 7a dévoilé

Le leaker bien connu Debayan Roy, mieux connu sous le nom de Gadgetsdata, a récemment posté un tweet dans lequel il montre les premières images réelles du nouveau Google Pixel 7a.

Dans ce cas, le populaire leaker a partagé trois images du Google Pixel 7a : dans l’une d’elles, vous pouvez voir l’arrière de l’appareil qui, comme nous vous l’avons dit il y a quelques mois, sera presque identique à celui de son frère aîné , le Google Pixel 7 et dans un autre on peut voir la section À propos du téléphone en vietnamien qui confirme qu’il s’agit bien du Google Pixel 7a.

De même, le pronostiqueur ShrimpApplePro a également partagé quelques photos haute résolution supplémentaires de l’arrière du Google Pixel 7a, que vous pouvez voir dans le tweet ci-dessous.

Photo haute résolution https://t.co/LzhXPexJ9C pic.twitter.com/o1iCvg7Pj2 – CrevettesApplePro ???? (@VNchocoTaco) 12 mars 2023

Selon la même fuite de Gadgetsdata, le Google Pixel 7a comportera un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz, un processeur Google Tensor 2 qui sera le premier à intégrer la puce Wi-Fi. Bluetooth de Qualcomm, le WCN6740 et qui s’accompagne d’une mémoire RAM de type LPDDR5X et d’un stockage interne de type UFS 3.1, d’un double module caméra arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, le Sony IMX787, et d’un capteur 12 mégapixels ultra-large angle, soi-disant le Sony IMX712, une batterie avec une charge sans fil de 5 W et Android 13 comme système d’exploitation.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :