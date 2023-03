Android 14 ramène l’une des meilleures fonctionnalités de lecteur de musique

Ce sont toutes les nouvelles qui sont arrivées sur le lecteur de musique avec le deuxième Developer Preview d’Android 14.

Le lecteur de musique d’Android 14 ramènera l’interface classique en forme de vague

Pas plus tard qu’hier, Google a annoncé le deuxième aperçu développeur d’Android 14, qui peut désormais être téléchargé sur les derniers Google Pixels, à commencer par le Pixel 4a 5G. Parmi les nouveautés de cette mise à jour, nous devons souligner un outil pour créer vos propres fonds d’écran et une nouvelle fonction d’accessibilité appelée « Notifications Flash » qui allumera l’appareil photo ou le flash de l’écran chaque fois que vous recevrez une notification.

Mais ce n’est pas tout car Android 14 Developer Preview 2 va également ramener l’une des meilleures fonctionnalités de lecteur de musique sur les mobiles Android.

L’interface en forme de vague revient au lecteur de musique Android

Comme l’ont découvert les analystes du média Android Police, le deuxième aperçu du développement d’Android 14 ramène l’animation en forme de vague qui s’affiche dans le panneau de notification lorsque le lecteur de musique est actif.

Cette esthétique du lecteur multimédia Android vous sera familière, puisqu’elle a été initialement vue dans la première bêta d’Android 13 QPR2, mais a disparu dans les versions ultérieures. Cela pourrait être parce que Google a décidé de reporter l’inclusion de cette fonction jusqu’à Android 14 ou que le grand G n’a vraiment jamais eu l’intention de la lancer dans Android 13 et l’a fait par erreur.

Il y a une nouvelle section « Haut-parleurs et écrans » dans le sélecteur de sortie multimédia. Les appareils Google Cast n’apparaissent toujours pas dans le sélecteur de sortie par défaut, car ils nécessitent la prise en charge de l’application. pic.twitter.com/fAqNlVHj0L – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 mars 2023

Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui arrive au lecteur de musique Android avec cette deuxième version précédente pour les développeurs, car le leaker bien connu Mishaal Rahman a récemment publié un tweet, que nous vous laissons sur ces lignes, dans lequel il révèle qu’un nouveau section intitulée « Enceintes et écrans » en cliquant sur le support de lecture qui vous permet d’envoyer la musique non seulement à vos enceintes mais également à d’autres appareils connectés tels que des écrans intelligents ou des appareils avec Android TV et Google TV.



