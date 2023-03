Tout savoir sur l’OPPO Find X6 Pro : une autre « mobilisation » vers une caméra bloquée

OPPO ne veut pas de surprises, donc son haut de gamme montera le matériel le plus performant que nous connaissons, la puce MariSilicon X unique dans l’industrie et un gigantesque module photographique circulaire inspiré de ‘Xiaomi Ultra’.

Très similaire au Xiaomi 12S Ultra, cet OPPO Find X6 Pro sera doté d’un gigantesque module caméra.

Un seul fabricant parmi tous les géants actuels de l’industrie des smartphones nous garde le secret de son prochain mobile haut de gamme, et c’est qu’OPPO s’est finalement rendu au Mobile World Congress 2023 avec un petit profil pour nous présenter à l’international le Find N2 Flip pliable, mais pas de nouvelles de son nouveau fleuron, le Find X6 Pro, qui se prépare dans un silence absolu dans les entrailles de son centre de développement à Dongguan.

Au moins jusqu’à présent, parce que ce silence a été rompu directement depuis la Chine, et aussi massivement parce que d’un seul coup, nous connaissons déjà pratiquement tous les détails d’un OPPO Find X6 Pro qui aura un design curieux, similaire à celui du Xiaomi 12S Ultra avec un appareil photo compact collé derrière, regroupant les meilleurs composants du marché avec un sceau Hasselblad qui va tenter de convaincre les indécis qu’OPPO est au niveau des meilleurs.

En tout cas, comme nous l’ont dit les collègues de GSMArena, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour rencontrer les nouveaux produits phares d’OPPO, qui arriveront une fois de plus en deux saveurs situées dans des gammes différentes, d’une part Find X6 Pro à la recherche du plus concept premium et coûteux, tandis que d’autre part, le Find X6 réduira les attentes et les prix pour approcher un public cible beaucoup plus large.

Il était une fois un autre téléphone phare attaché à un appareil photo compact

La première chose qui attire l’attention est la recherche par les concepteurs d’OPPO d’une finition iconique et différentielle, qui donnera une importance maximale à la photographie mobile en installant un énorme module circulaire à l’arrière qui occupe une bonne partie du corps du Find X6.

En plus de cela, le fabricant chinois jouera apparemment avec les matériaux et les finitions en divisant le dos en deux parties en plein centre du cercle des appareils photo, en soulignant le timbre Hasselblad et en laissant la place au cuir synthétique ou à d’autres options déjà explorées avec un succès relatif. dans le passé récent.

Pour le reste, on sera face à un smartphone haut de gamme avec tout ce que l’on peut attendre d’un appareil de ces prétentions, avec des tarifs qui seront conséquents et qui devraient se situer aux alentours de 1 000 euros pour le Find X6 et significativement. plus élevé dans la variante Pro avec une photographie encore plus avancée.

OPPO Trouver X6 Pro

Le prochain roi des caméras. pic.twitter.com/sP1pfeJO9n — Univers de glace (@UniverseIce) 11 mars 2023

OPPO Find X6 et Find X6 Pro : qu’attend-on d’eux ?

Eh bien, pour commencer, nous allons parler du modèle le plus basique, qui devrait avoir pour sa plate-forme matérielle un écran AMOLED QHD+ LTPO avec mise à jour de 120 hertz, animé par le chipset MediaTek Dimensity 9200 haute performance, avec une batterie de 4 880 mAh et une charge de 80 watts rapide.

Son appareil photo aurait deux capteurs Sony IMX890 et un Samsung JN1 avec des objectifs larges, ultra larges et téléobjectifs.

Quant au modèle plus Pro, le niveau monte de manière exagérée, à commencer par son écran Samsung E6 de 6,82 pouces avec résolution QHD+, technologie LTPO jusqu’à 120 hertz et incurvé sur 4 côtés pour un toucher lisse et sans bords que le géant Samsung avait déjà travaillé sur son Galaxy S3 il y a 10 ans.

Le cœur électronique sera un Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pris en charge par des mémoires RAM LPDDR5x et un stockage UFS 4.0 aux performances maximales, le tout alimenté par une généreuse batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire rapide de 100 watts et une charge sans fil de 50 watts.

Il disposera d’un lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran, d’une connectivité complète jusqu’à la 5G SA/NSA et d’une certification IP68 pour assurer la durabilité de son boîtier contre les liquides et la poussière.

Bien sûr, comme il est évident, les principaux protagonistes vont être les caméras, qui ajouteront à leur équation tout le casting qui suit :

Capteur large de 50 MP, Sony IMX989 de 1 pouce avec stabilisateur OIS

Capteur ultra large de 50 MP, Sony IMX890

Capteur téléobjectif périscope 50 MP, Sony IMX890

Puce propriétaire MariSilicon X

Lentilles Hasselblad

Capteur ToF et LiDAR pour autofocus hybride

Caméra frontale 32 MP, Sony IMX709

Vous voyez qu’au moins sur le papier, on va pouvoir demander peu de plus au mobile le plus ambitieux de l’histoire d’OPPO, qui devrait être présenté incessamment en mars même ou début avril, en vue d’un débarquement commercial. en Europe au printemps. .

Nous sommes impatients !



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :