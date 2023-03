Pour une raison quelconque, quelqu’un sur Internet a créé un super Samsung avec une batterie de 30 000 mAh

Un utilisateur a apporté une modification maison à son téléphone Samsung pour y intégrer une batterie qui durera 5 fois plus longtemps qu’un courant. L’invention prend 7 heures pour se recharger complètement.

Quelqu’un a créé une énorme batterie pour ce Samsung de milieu de gamme

Les batteries des téléphones portables sont de plus en plus durables. C’est un aspect dans lequel l’industrie s’est améliorée d’année en année et un domaine dans lequel des progrès continuent d’être observés. Il y a quelques mois à peine, nous parlions d’une batterie pouvant durer jusqu’à 400 ans, sans aller plus loin, même s’il est vrai qu’il faudrait un certain temps pour que la technologie s’adapte aux batteries actuelles.

Eh bien, quelqu’un n’a pas voulu attendre que le moment arrive et a créé une batterie de 30 000 mAh qui a été placée dans un Samsung Galaxy A32 5G en tant que modification de la maison. Le résultat vaut pour le moins le détour… mais pas pour les bonnes raisons.

Une batterie « à vie »

Comme indiqué dans 9to5Google, un utilisateur de Reddit a créé une modification qui, en gros, devrait durer environ six fois plus longtemps que les téléphones équipés d’une batterie de 5 000 mAh (comme c’est le cas avec le Samsung Galaxy A32 et son bloc d’alimentation standard). .

Et 5 000 mAh est déjà une batterie importante dans la plupart des téléphones courants. Gardons à l’esprit que l’habituel aujourd’hui se situe entre 3 500 et 4 500 mAh, et que les derniers iPhone 14 Pro Max ne dépassent que légèrement les 4 300. Ensuite, il y a des monstruosités comme l’OUKITEL K13 Pro et ses 11 000 mAh, mais ce sont des terminaux qu’on ne voit pas habituellement de manière courante (bien que son design soit bien mieux fini que celui de cette expérimentation, tout est dit).

Ce que cet utilisateur a fait, c’est, en quelques mots, acheter six batteries Samsung 50e de 5 000 mAh chacune (qui coûtent environ 10 euros selon nos enquêtes), les regrouper dans une pièce fermée et les intégrer dans la coque du téléphone.

Le résultat, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus, n’est pas exactement joli. Il augmente considérablement l’épaisseur et le poids du terminal, mais en prime, il dispose de ports de charge auxiliaires USB-A, USB-C, microUSB et Lightning au cas où vous voudriez connecter d’autres appareils à la batterie. Bien sûr, cette énorme batterie prend 7 heures pour se recharger complètement.

