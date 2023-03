Qu’est-il arrivé au HTC One, l’un des smartphones les plus appréciés de l’histoire

Le smartphone HTC était un avant et un après, un appareil dont se souviennent tous les amoureux du monde Android.

L’écran du HTC One.

Si je dois penser à un smartphone mythique, un appareil Android des temps anciens dont je me souviens encore, je n’ai aucun doute, il ne me faudrait que quelques instants pour que le HTC One me vienne à l’esprit. avec moi, le smartphone de la firme taiwanaise est toujours bien vivant dans la mémoire de la communauté bien qu’il ait vu le jour il y a 10 ans.

Dans les lignes suivantes, nous rappellerons les principaux aspects d’un appareil très apprécié, un smartphone qui, d’une manière ou d’une autre, a ouvert la voie à tout ce qui a suivi. Après tout, cela nous a appris que les smartphones pouvaient pratiquement être des bijoux, cela a montré à beaucoup d’entre nous un monde au-delà du plastique.

Une véritable légende du monde Android

Le design du HTC One était un avant et un après, beaucoup d’entre nous étaient amoureux. L’aluminium était quelque chose de nouveau, de frappant, je me souviens d’avoir été étourdi en le regardant quand je l’ai trouvé dans une vitrine. Dans un marché submergé par le plastique, ce HTC était une bouffée d’air frais. On rêvait même de la possibilité d’un renouvellement du terminal au milieu de l’année 2020, 7 ans après son lancement, ce qui peut vous aider à comprendre à quel point il est devenu pertinent.

L’écran du mobile HTC atteint 4,7 pouces, avec la technologie LCD et une résolution Full HD. Aujourd’hui, cela ressemblerait à un petit smartphone, mais cela ne fait pas de mal de se rappeler que moins que nous ne le pensions, voir un écran de 6 pouces était pratiquement impossible. Maintenant, la chose vraiment difficile est d’en trouver un qui tombe en dessous de ce chiffre.

Notre protagoniste s’est déplacé grâce au Snapdragon 600, l’un des processeurs fabriqués par Qualcomm. Il était façonné par 4 cœurs capables de se déplacer à 1,9 GHz, également le GPU Adreno 320. De même, il était accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Ces chiffres « modestes » nous ont ravis de leur performance il y a dix ans.

Sur le magnifique dos du smartphone taïwanais (désolé mais je ne peux pas cacher à quel point je l’aime toujours) vivait un appareil photo de 4 mégapixels. Les écrans ont grandi et les téléphones portables se sont remplis d’appareils photo, mais il fut un temps où tout était beaucoup plus simple. Je n’oublie pas sa face avant, dans laquelle un appareil photo de 2 mégapixels était en charge des selfies.

Les 2 300 mAh de sa batterie surprendraient également aujourd’hui, un chiffre avec lequel n’importe quel smartphone actuel ne pourrait pas atteindre même à midi. Les progrès technologiques peuvent ne pas sembler substantiels d’une année à l’autre, alors regarder en arrière ne fait pas de mal pour se rendre compte du temps que nous avons parcouru.

S’il y a bien un mobile que j’aimerais voir renaître à un moment donné, c’est bien ce One M7, je n’en doute pas. Peut-être une édition spéciale maintenant que 10 ans se sont écoulés depuis son arrivée sur le marché ? Si quelqu’un de HTC me lit, pourquoi ne pas essayer ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :