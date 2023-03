Le marché des mobiles pliables continuera de croître en 2023 avec 10 marques lançant leurs propres modèles

De plus en plus de marques sont incitées à créer leurs propres mobiles pliants, aussi bien au format clapet qu’au format livre.

Les mobiles pliants ne cessent de croître, cette année 2023 se confirmant comme une année clé pour son implantation sur le marché.

Il semblait que le règne de Samsung sur le marché des mobiles pliables était assuré, mais la réalité est que la société sud-coréenne a de plus en plus compliqué. Selon les données DSCC rapportées par SamMobile, il y a 10 marques qui prévoient de lancer leur propre mobile pliant sur le marché en 2023. Il semblait que ces mobiles n’étaient pas là pour rester, mais le temps nous montre que leur popularité auprès du public est en bat son plein croissance.

Les recherches du DSCC suggèrent qu’un total de 37 mobiles pliants différents arriveront sur le marché d’ici 2023. Nous avons déjà pu en rencontrer certains, comme le OPPO Find N2 Flip. Cependant, bien que le public préfère les téléphones pliables à clapet comme celui-ci d’OPPO, cette année, nous verrons le lancement de plus de modèles au format livre. De plus, l’étude à laquelle nous nous référons pointe également une croissance importante des ventes de ce type de smartphone.

10 marques lanceront leurs propres téléphones pliables en 2023

En 2023, le marché du mobile pliable sera plus encombré que jamais. Ce sera le cas si l’on s’en tient aux données de Display Supply Chain Consultants, qui suggèrent que cette année ce seront 10 marques qui lanceront leurs propres modèles. Sur la liste figurent des noms que nous connaissions déjà, tels que Samsung et OPPO. Cependant, il semble que des marques comme OnePlus et Google pourraient se lancer avec ce type de smartphone, ce que nous attendons avec impatience.

Sans aller plus loin, OnePlus a confirmé le lancement de son premier pliage. Il sera similaire au OPPO Find N2, mais pas identique. Par conséquent, de la part de la firme chinoise, nous pouvons nous attendre à un modèle au format livre avec un matériel avancé et de bonnes fonctionnalités en photographie. Il arrivera sur le marché en 2023, il ne reste donc plus beaucoup de temps d’attente pour voir comment OnePlus parie.

Selon DSCC, les 10 marques seront chargées de lancer les 37 modèles différents de téléphones pliables que nous verrons cette année. Bien que le type à clapet soit plus populaire parmi les acheteurs, le format livre sera plus courant en 2023. Au moins 16 des pliages qui seront mis sur le marché seront au format à clapet, tandis qu’environ 20 d’entre eux seront de type livre.

Il suffit de comparer ces données avec celles de l’année dernière pour confirmer que le marché est en pleine croissance. En 2022, 7 marques ont pris le risque de lancer leur propre smartphone à écran flexible, lançant au total 19 appareils différents. Cela indique que ce 2023 3 marques supplémentaires rejoignent la tendance des mobiles pliants et que la production comptera 18 modèles supplémentaires.

Le graphique DSCC ci-dessus compare la production et les expéditions de mobiles et d’écrans pliables ces dernières années. Comme vous pouvez le voir, une augmentation significative de la production et des ventes est attendue en 2023. Concrètement, il semble qu’un total de 19 millions de pliables seront vendus dans le monde, ce qui représente une croissance de 45 % par rapport à l’année précédente.

Au début de cette année 2023, nous avons appris que 4 téléphones portables pliables sur 5 vendus dans le monde sont de Samsung. La société sud-coréenne a vendu environ 12 millions d’unités en 2022, un chiffre qui devrait avoisiner les 15 millions cette année. Le règne de Samsung est évident, mais il sera de plus en plus difficile de le maintenir en raison de l’arrivée de nouveaux constructeurs qui débarquent en force sur un marché en plein essor.

