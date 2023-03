Ce sont les mobiles qui se rechargent le plus vite en ce moment : aucun ne dépasse 20 minutes

Nous avons compilé les mobiles avec la charge la plus rapide du moment, ils sont parfaits si vous n’aimez pas passer trop de temps avec le chargeur.

Il faut de moins en moins de temps pour recharger complètement les batteries, et ces mobiles le prouvent.

La charge rapide est l’une des technologies mobiles qui a le plus évolué ces dernières années. Nous sommes passés d’une puissance de 10W à 300W en très peu de temps, ce qui nous permet de recharger de grosses batteries en quelques minutes. Si vous souhaitez savoir quels sont les téléphones portables qui se rechargent le plus rapidement en ce moment, dans cet article nous rassemblons ceux qui mettent moins de 20 minutes.

Ces smartphones sont particulièrement attractifs si vous faites partie de ceux qui oublient souvent de recharger la batterie. Peu importe si vous trouvez le terminal avec une batterie à 15-20% juste avant de quitter la maison, car en quelques minutes avec le chargeur, il reviendra à 100% et il aura une batterie pour toute la journée. 240W, 165W, 150W… les protagonistes de cet article ont des charges différentes, nous allons donc parler spécifiquement de chacun d’eux.

royaume gt 3

Le realme GT 3 est le vrai roi en matière de charge rapide. Présenté lors du MWC 2023, ce mobile nous a surtout surpris avec sa charge rapide de 240W, la plus puissante du marché actuel. La charge complète de la batterie de 4 600 mAh ne prend que 9 minutes et 30 secondes, un chiffre spectaculaire. Si vous souhaitez lui donner une petite charge avant de quitter la maison, vous n’aurez besoin que de 80 secondes pour recharger 20 %.

Un autre aspect positif est que ce realme GT 3 est livré avec le chargeur et le câble dont vous avez besoin pour profiter de 240 watts de charge rapide, vous n’avez pas à les acheter séparément. De plus, le processus de charge s’effectue toujours en toute sécurité. Pour le moment, il n’est en vente qu’en Chine, nous devons donc attendre son lancement mondial pour profiter de cette puissance de charge brutale.

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola possède également l’un des smartphones les plus rapides à charger aujourd’hui. Il s’agit du Motorola Edge 30 Ultra, un mobile que nous analysons et que nous connaissons très bien. Il monte une batterie de 4 610 mAh compatible avec une charge rapide de 125 W par câble et une charge sans fil de 50 W. En pratique, grâce au chargeur fourni dans la boîte, le mobile se recharge complètement en moins de 20 minutes.

Si vous avez un chargeur sans fil puissant à la maison, vous pouvez également l’utiliser pour recharger le terminal, bien que ce ne soit pas aussi rapide que par câble. Avec une utilisation normale, la batterie n’aura aucune complication pour terminer la journée d’autonomie, soit dit en passant.

Motorola Edge 30 Ultra

OnePlus 10T

L’analyse du OnePlus 10T nous a permis de découvrir comment fonctionne réellement sa charge rapide de 150W. Si nous chargeons le téléphone lorsqu’il est éteint, il atteint 100% de batterie en 17 minutes et demie. Si nous le faisons lorsqu’il est allumé, le processus de charge prend un peu plus de temps, mais pas beaucoup. Bien sûr, on parle toujours de recharge avec le chargeur et le câble USB qui viennent dans la boîte à bornes.

Ce OnePlus 10T dispose d’une batterie de 4 800 mAh, d’une grande capacité, donc le peu de temps qu’il faut pour le recharger est encore plus appréciable. Malheureusement, il ne prend pas en charge la charge sans fil.

OnePlus 10T 5G

Realme GT Neo 3

Le realme GT Neo 3 est aussi puissant qu’une voiture de course. Nous ne parlons pas seulement de l’exécution d’applications, il est également très rapide lorsqu’il s’agit de charger sa batterie. Il existe deux versions à vendre : une avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W, et une autre avec une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 150 W. Ce dernier est celui que nous avons testé lors de l’analyse du realme GT Neo 3, nous pouvons donc confirmer qu’il ne faut que 16 minutes pour charger sa batterie à 100%.

En fait, lors de sa mise sur le marché, le realme GT Neo 3 s’est imposé comme le mobile avec la charge la plus rapide à ce moment-là. Il n’a pas de charge sans fil, mais des chargeurs avec la norme USB Power Delivery 3.0 peuvent être utilisés pour le charger jusqu’à 45W.

Realme GT Neo 3

Xiaomi 13 Pro

Le Xiaomi 13 Pro, qui est sur le marché depuis peu de temps, est également l’un des téléphones les plus rapides à charger. À l’intérieur, il monte une batterie de 4 600 mAh qui atteint parfaitement le jour d’utilisation. Cependant, ce qui nous importe dans ce cas, c’est qu’il prend en charge une charge rapide de 120 W, en seulement 18 minutes, il est complètement chargé. Nous l’avons confirmé personnellement lors de l’analyse du Xiaomi 13 Pro, découvrant également qu’en moins de 5 minutes, il dépasse déjà 50% d’énergie.

Nous sommes également confrontés à l’un des meilleurs téléphones avec chargement sans fil, car il prend en charge jusqu’à 50 W lorsque nous utilisons un chargeur sans fil. De plus, il dispose d’une charge sans fil réversible de 10W.

Xiaomi 13 Pro

Nubie RougeMagic 8 Pro+

Le Nubia RedMagic 8 Pro+ mérite également une mention spéciale, qui est compatible avec une charge rapide brutale de 165W. En fait, c’est le système de charge le plus rapide jamais vu dans un mobile de jeu. Vous devez charger une batterie de 5 000 mAh, mais vous pouvez le faire en seulement 14 minutes.

Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre un large éventail d’options si vous souhaitez recharger complètement votre mobile en moins de 20 minutes. Un autre aspect positif est que les technologies de charge rapide devraient continuer à évoluer dans les mois à venir, nous aurons donc peut-être besoin d’encore moins de temps avec le chargeur. En fait, Xiaomi a introduit une charge rapide de 300 W, en seulement 5 minutes, elle charge complètement le terminal. Impressionnant, non ?

