AnTuTu : Voici les smartphones Android les plus rapides du marché

Le marché des smartphones reste très actif avec la sortie quotidienne de nouveaux modèles, ce qui a semé une confusion considérable parmi les utilisateurs en raison du nombre écrasant d’options disponibles. En conséquence, les utilisateurs effectuent divers types de recherches pour déterminer quel modèle choisir, et AnTuTu est une plate-forme de premier plan pour de telles recherches. AnTuTu fournit des informations sur les performances de chaque téléphone, permettant aux utilisateurs de prendre de bonnes décisions. Maintenant, la liste mondiale des téléphones Android les plus rapides a été publiée, fournissant aux utilisateurs les dernières informations sur les performances des téléphones dans les gammes phare, sous-phare et milieu de gamme.

Février est terminé, il est donc temps de savoir quels appareils ont été les plus performants. Le Snapdragon 8 Gen 2 a commencé à dominer le marché phare d’Android. Ceci est confirmé par la liste des performances AnTuTu Android de février, qui classe les téléphones en fonction de leurs données AnTuTu Benchmark V9.

Il est important de noter que les classements de la liste sont basés sur des téléphones avec un minimum de 1 000 scores valides et que les scores indiqués sont des scores moyens. De plus, les configurations des téléphones de la liste sont les configurations les plus performantes du même modèle, et les données ont été collectées du 1er février au 28 février 2023.

Les smartphones Android les plus rapides ont été dévoilés !

Top 10 des meilleurs smartphones phares d’AnTuTu

En tête de liste des smartphones phares au n ° 1 se trouve le Red Magic 8 Pro +, qui affiche un score moyen impressionnant de 1 304 238. Ce téléphone cible les joueurs et présente une conception de lunette ultra-étroite et un écran droit sans découpe pour la caméra frontale. Bien que ce design soit visuellement attrayant, la qualité d’image de la caméra frontale est relativement moyenne. Cependant, le ventilateur intégré du Red Magic 8 Pro+ est un grand avantage en termes de performances. Si vous envisagez d’acheter le Red Magic 8 Pro+, la version noire standard est recommandée par rapport à la version transparente, car cette dernière a tendance à montrer de la poussière à l’intérieur du conduit d’air.

Le Vivo X90 Pro + arrive au n ° 2 sur la liste avec un score moyen de 1 280 652. La série Vivo X90 est un excellent produit de Vivo, conçu pour le marché des téléphones haut de gamme. Le Vivo X90 Pro + est livré avec le capteur 1 pouce IMX989 de Sony, l’objectif Carl Zeiss et le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Le seul inconvénient potentiel est son poids et son épaisseur.

En troisième place se trouve l’iQOO 11 avec un score moyen de 1 271 052. L’iQOO 11 Pro présente un design classique et exécute la puce d’image V2 développée par Vivo pour une qualité d’image impressionnante. L’iQOO 11 est également équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2, la combinaison de configuration la plus élevée étant de 16 Go + 512 Go.

Trois appareils de la nouvelle série Samsung Galaxy S23 complètent la liste de la quatrième à la sixième place. Contrairement aux attentes, le Snapdragon 8 Gen 2 avec une fréquence ultra-élevée n’a pas obtenu un score très élevé, probablement parce que les téléphones Samsung n’ont pas pleinement mis en valeur ses performances, ce qui ressort également des performances de la série Samsung S23 dans les jeux à forte charge. comme Genshin Impact.

Sept des dix premiers téléphones de la liste sont équipés du Snapdragon 8 Gen 2, la nouvelle génération de puces phares, qui devient progressivement le courant dominant du marché. Alors que l’écart entre le Dimensity 9200 et le Snapdragon 8 Gen 2 est toujours évident, on espère que MediaTek pourra occuper plus de parts de marché au second semestre.

La liste des 10 meilleurs est la suivante :

Red Magic 8 Pro+ – 1 million 304 mille 235 points Vivo X90 Pro+ – 1 million 280 mille 652 points iQOO 11 – 1 million 271 mille 052 points Galaxy S23 Ultra – 1 million 255 mille 441 points Galaxy S23+ – 1 million 223 mille 018 points Galaxy S23 – 1 million 198 mille 962 points OnePlus 11 – 1 million 150 mille 541 points ROG Phone 6D – 1 million 86 mille 117 points Xiaomi 12T Pro – 1 million 74 mille 67 points Redmi K50 Ultra – 1 million 60 mille 498 points

Top 10 des meilleurs smartphones sous-phares d’AnTuTu

Concernant la gamme sous-phare, l’iQOO Neo7 prend la première place avec un score moyen de 854 527. La version chinoise de ce téléphone exécute la puce Dimensity 9000+. Alors que la version globale a la puce Dimensity 8200. Ce dernier est une version ultra-haute fréquence du Dimensity 8100 avec une amélioration des performances limitée, mais il est relativement moins cher.

Le Mi 12T arrive en deuxième position avec un score moyen de 819 293. Xiaomi a lancé la série Mi 12T pour le marché mondial au second semestre 2022, qui comprend les Mi 12T et Mi 12T Pro. Ce téléphone offre d’excellentes performances dans sa gamme de prix, avec une qualité sonore exceptionnelle et un écran impressionnant. Cependant, il est essentiel de noter que l’amélioration des performances de la puce Dimensity 8100 Ultra est minime par rapport à la norme Dimensity 8100, les paramètres des deux étant presque identiques.

En troisième place, nous avons le realme GT Neo3. Qui cible le marché des jeunes avec son design tendance et ses modèles co-brandés comme Naruto. Les puissantes performances du téléphone proviennent de sa combinaison de la puce Dimensity 8100, de la mémoire LPDDR5 et de la mémoire flash UFS 3.1. De plus, le realme GT Neo3 est doté de deux haut-parleurs stéréo et d’un moteur linéaire à axe X pour une expérience sonore immersive. La caractéristique la plus remarquable du téléphone est sa puissance de charge de 150 W, qui est plus audacieuse que les systèmes de charge d’Apple et de Samsung. Le realme GT Neo5, désormais disponible en Chine, propose une vitesse de charge de 240W et une version basse fréquence du processeur Snapdragon 8+.

Dans l’ensemble, les téléphones sous-phares offrent un excellent rapport qualité-prix, offrant des fonctionnalités et des performances de haute qualité à un prix plus abordable. Les iQOO Neo7, Mi 12T et realme GT Neo3 font partie des téléphones sous-phares les plus performants au monde. Avec un excellent design, des performances puissantes et des fonctionnalités impressionnantes. Cependant, chaque téléphone a ses forces et ses faiblesses, et le choix dépend en fin de compte des préférences et des besoins individuels.

Top 10 AnTuTu des meilleurs smartphones milieu de gamme

Le marché des smartphones s’est énormément développé ces dernières années. Et les téléphones de milieu de gamme ont gagné en popularité en raison de leurs prix abordables et de leurs performances décentes. Parmi les téléphones de milieu de gamme, les plus performants sont ceux qui exécutent les puces de la série Snapdragon 7, comme en témoigne le classement de février 2023.

Selon AnTuTu, une plate-forme d’analyse comparative populaire, la première place revient au Nothing Phone 1, avec un score moyen de 567 387. Ensuite, nous avons le realme GT Master, avec un score moyen de 544 652. Et le Poco X5 Pro, avec un score moyen de 543 048. Il est intéressant de noter que malgré la concurrence, le classement des téléphones milieu de gamme n’a pas beaucoup changé.

Une tendance observée ces derniers mois est l’apparition de nouveaux processeurs de divers fabricants. Par exemple, MediaTek apportera un autre nouveau processeur sur le marché. Lequel nous prévoyons de remplacer le Snapdragon 778G. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs, car cela leur donnera plus d’options à choisir lors de l’achat d’un téléphone de milieu de gamme. Cependant, il convient de noter que même avec ces nouveaux processeurs, les puces de la série Snapdragon 7 continuent de dominer le marché des téléphones de milieu de gamme.

Malgré la domination des puces de la série Snapdragon 7, de nombreux fabricants ont commencé à utiliser Snapdragon 8+ comme processeur sous-phare dans leurs nouveaux téléphones. Cependant, AnTuTu considère toujours le Snapdragon 8+ comme un processeur phare. C’est pourquoi de nombreux nouveaux téléphones alimentés par Snapdragon 8+ n’apparaissent pas dans la liste des téléphones sous-phares d’AnTuTu.

En conclusion, le marché des téléphones milieu de gamme est très concurrentiel. Les puces de la série Snapdragon 7 étant l’option préférée pour les téléphones les plus performants. Avec l’émergence de nouveaux processeurs de divers fabricants, nous pouvons nous attendre à voir plus d’options pour les utilisateurs dans un proche avenir. Il est clair que ce sera certainement dans l’intérêt des consommateurs.