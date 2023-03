Pour une raison quelconque, ce nouveau mobile intègre un filtre spécial pour améliorer l’arrière

Les filtres de beauté des téléphones portables atteignent un nouveau niveau avec le Tecno Phantom V Fold : améliorez vos fesses et réduisez votre ventre.

Ce téléphone a une fonctionnalité à l’intérieur que vous n’imaginez pas

Le MWC nous a laissé des centaines de nouvelles dans le monde de la technologie. Ce n’est pas pour moins, puisque nous sommes confrontés à l’un des salons les plus importants du monde mobile sur toute la planète. L’une des marques qui a osé présenter plus d’innovations est TECNO, qui nous a apporté un mobile qui change de couleur et aussi un téléphone connu sous le nom de TECNO Phantom V Fold qui cherche à prendre pied parmi les meilleurs téléphones pliables de 2023.

Cependant, là où il a le plus surpris, c’est dans son appareil photo. En fait, c’est la raison qui le postule comme l’un des candidats pour être l’un des téléphones les plus « mémorables » jusqu’à présent cette année. La chose surprenante est que ce n’est pas dans sa section visuelle, car nous avons souvent tendance à accorder plus d’attention à ces aspects, surtout si un téléphone a des caractéristiques physiques inhabituelles. Non, cette fois ce qui change tout, c’est une des options de votre logiciel. De Android Authority, ils ont découvert quelque chose de vraiment inattendu en parcourant la section des options de beauté du téléphone mobile.

Le téléphone qui sublime vos fesses

Les options de beauté des téléphones portables sont un monde. Surtout ceux qui viennent d’Asie, où ces types d’effets sont encore plus suivis. De cette façon, le terminal dont nous parlons aujourd’hui, le TECNO Phantom V Fold comprend des systèmes de beauté assez avancés. Ce que personne n’imaginait qu’il pourrait avoir, c’est un filtre pour nos fesses. De cette façon, nous pouvons mettre en valeur nos fesses avec une maîtrise vraiment intéressante. Quelque chose qui surprend certainement et génère de nombreuses questions sur ce que serait la conversation que les créateurs du téléphone ont dû mettre en œuvre cette mesure.

Comme ils ont pu le vérifier auprès des médias de Vancouver, le filtre a une double fonction. D’une part, il augmente la taille de notre arrière de manière assez remarquable. En même temps, cela réduit la taille de notre intestin, ce qui contribue à donner un effet assez curieux et irréel. Dans tous les cas, le filtre ne fonctionne pas complètement bien, car dans des conditions de faible luminosité, il a généralement du mal à obtenir cet effet. Il est plus conçu pour les séances photo dans lesquelles la quantité de lumière est notable. De plus, ils ont pu confirmer que cela fonctionne aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Le filtre fonctionne aussi bien avec les hommes qu’avec les femmes et soulève quelque chose de très intéressant. Pour la première fois, un filtre ne vise pas à nous faire paraître plus minces, mais travaille plutôt à agrandir certains aspects de notre corps. Les filtres de beauté sont encore assez dangereux, en effet, ils ont déclenché de véritables barrages d’opérations esthétiques. Les personnes qui subissent une intervention chirurgicale veulent ressembler à leur apparence dans les filtres. Cette distorsion de la réalité indique que de nombreuses personnes ne se reconnaissent pas avec leur corps, il est donc très important de promouvoir des messages de positivité envers les corps réels et naturels.

En tout cas, cela souligne également que les filtres de beauté progressent à pas de géant et qu’ils soulèvent de plus en plus de sujets plus curieux.

