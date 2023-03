Vous ne croirez pas quelle est la smart TV la plus vendue de la semaine, ni Xiaomi, ni Samsung, ni LG

Ce téléviseur intègre un excellent système d’exploitation et a un prix scandaleux.

Le téléviseur intelligent TD Systems intègre Android TV 11, assistant virtuel de résolution Full HD.

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour une bonne télévision. Il n’est pas obligatoire que ce soit Samsung, ou Xiaomi, ou LG, vous pouvez avoir une super smart TV pour moins de 200 euros. Pour tenir compte de cela, ce TD Systems de 40 pouces a été au sommet des téléviseurs les plus vendus d’Amazon la semaine dernière.

Le constructeur français place ainsi ce modèle Prime40C14S en tête avec un prix de belle offre de 199,90 euros. A ce prix, il peut faire face à d’autres modèles Xiaomi ou Samsung plus petits. C’est un excellent téléviseur qui est également livré avec Android TV dans sa 11e version, la plus avancée de toutes. Des opportunités comme celle-ci ne sont pas si facilement manquées.

Pour ce prix, je le placerais parmi les meilleurs téléviseurs intelligents Android actuellement sur le marché. Malgré l’énorme catalogue de téléviseurs que possède Xiaomi, ce fabricant fabriqué en France a fait ressortir les couleurs avec ce modèle. De plus, avec Android TV 11, le niveau du dernier Chromecast avec Google TV du fabricant américain est défini, ce que peu de téléviseurs intelligents peuvent dire aujourd’hui.

Ce TD Systems Prime40C14S dispose d’une dalle de 40 pouces avec une résolution Full HD et une luminosité réglable. La grande attraction de ce modèle est l’intégration d’Android TV comme système d’exploitation. Ses 8 Go de mémoire interne suffiront pour installer toutes sortes d’applications de streaming avec du contenu à la demande ou encore des jeux à apprécier en famille avec les commandes Bluetooth ou simplement en utilisant votre mobile Android comme télécommande.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une dalle 4K, tout est franchement très bien défini. De plus, pour 199 euros, vous ne pouvez pas demander des merveilles comme un OLED à 2000 euros. Ce téléviseur a un poids approximatif de 8 kg et nous pouvons facilement l’accrocher au mur avec un support VESA de 200 x 200 mm. Il n’occupera que 8 cm de profondeur plus le support, étant pratiquement fixé au mur comme un tableau.

Avec Android TV, nous avons Google Assistant pour nous aider à trouver toutes sortes de contenus à partir de toutes les applications, ainsi que pour rechercher dans le navigateur que nous utilisons à la télévision, ou contrôler les appareils intelligents que nous avons à la maison via Google Home. Nous pouvons également profiter de Chromecast et partager l’écran de notre smartphone Android ou Chromebook sur la télévision facilement et rapidement.

Un autre grand avantage d’Android TV est la possibilité d’installer des nuages ​​et de télécharger des photos/vidéos personnelles, des documents et même des fichiers .APK à installer et à tester sur le téléviseur sans avoir à recourir au Google Play store pour les téléviseurs que parfois on ne trouve pas quoi quoi nous avons besoin dedans

Au niveau de la connexion, cette smart TV dispose du WiFi 5 bi-bande, ainsi que du Bluetooth 5.0 pour pouvoir connecter des écouteurs sans fil, un clavier ou une souris sans fil, ou encore une barre de son pour améliorer l’expérience. Si nous regardons les ports physiques, nous verrons 3 HDMI, 2 USB, un port casque, une sortie audio optique, une entrée réseau Ethernet RJ45 et une vidéo composite. Allez, tout ce dont on a besoin dans une smart TV et pour moins de 200 euros.

