Ne dites pas Dynamic Island, dites Mini Capsule : ce mobile à 200 $ réinvente l’option star de l’iPhone

Le nouveau realme C55 présenté en Indonésie lance des îles dynamiques sur Android, qui dans ce cas s’appelleront quelque chose comme « Mini Capsules ».

Il vous dit vraiment : « Dites bonjour aux îles dynamiques sur Android »

Depuis quelque temps, Realme explore les îles dynamiques d’Apple et son iPhone 14, une option marquante bien que sûrement plus efficace qu’utile dans le quotidien des utilisateurs, qui de toute façon devront s’habituer à avoir les sur Android plus tard que le fabricant chinois a tenu sa promesse de les développer pour realme UI.

Plus précisément, dans la personnalisation Android de realme, ils ne s’appelleront pas Dynamic Island, un nom sûrement réservé par Apple, mais la firme basée à Shenzhen les a nommés « Mini Capsule » avec des fonctionnalités absolument identiques ou au moins similaires dans un pourcentage élevé, comme le rapporte autre autorité Android.

Le mobile qui a sorti ces « Mini Capsules » est le realme C55 qui est déjà officiel en Indonésie, et qui coûte en échange environ 195 dollars -183 euros environ- avec la promesse de se rendre bientôt disponible pour les utilisateurs européens :

Voici le realme C55, le premier mobile avec un îlot dynamique sur Android

La vérité est que pratiquement aucun mobile Android ne doit cacher une grande tablette intégrée à l’écran comme l’iPhone 14 Pro, donc les îles dynamiques n’ont pas beaucoup de sens sur notre plateforme. Dans tous les cas, realme a consulté ses utilisateurs et a jugé bon de nous apporter une fonctionnalité similaire, donc ce realme C55 a déjà la possibilité de nous montrer des notifications, des états de charge ou des commandes multimédias dans ces cases autour de sa caméra frontale.

Ce n’est qu’un logiciel et nous espérons avoir la possibilité de les activer ou de les désactiver, donc en principe il n’y a aucun problème à offrir l’option, d’autant plus que realme prévoit d’élargir ses possibilités avec un compteur de pas et plus d’options à l’avenir. .

Quant au terminal lui-même, il s’agit d’un smartphone plus basique avec une dalle LCD IPS de 6,78 pouces et une résolution FHD+, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90 hertz et une caméra frontale de 8 mégapixels centrée dans un trou, autour de laquelle affichera les « Mini Capsules » mentionnées.

Le chipset est d’origine MediaTek, un Helio G88 plus précisément, épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, le tout avec de l’énergie grâce à une généreuse batterie de 5 000 mAh qui atteint 33 watts de puissance lors d’une charge rapide.

Écran LCD FHD+ IPS de 6,78 pouces, chipset MediaTek Helio G88, batterie de 5 000 mAh et appareil photo de 64 mégapixels, le tout pour moins de 200 $ et probablement disponible très prochainement en Europe.

Il dispose d’une interface utilisateur realme basée sur Android 13, d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et d’un système de caméra principale à double capteur, avec un objectif principal de 64 mégapixels et un autre capteur de profondeur de 2 MP.

Et de plus, son dos change de couleur dans la finition « Sunshower » lorsque la lumière du soleil le frappe, dans un autre affichage gimmicky que nous verrons comment cela fonctionne. En théorie, il sera en Europe très bientôt et nous vérifierons le prix et les chances de succès.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :