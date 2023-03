8 nouvelles applications pour Android à ne pas ignorer

Nous vous proposons les 8 meilleures applications récemment arrivées sur Google Play.

Applications sur un mobile Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de toutes sortes débarquent sur le Google Play Store et tous les 7 jours, nous recueillons le meilleur des dernières semaines et vous les apportons afin que vous n’ayez pas à essayer une par une pour écarter celles qui n’en valent pas la peine et vous pouvez donc vous concentrer sur les bons.

Encore une fois, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 nouvelles applications du Play Store que nous pensons que vous devriez essayer. Tous sont vraiment utiles et totalement gratuits.

Diffuser sur Chromecast, diffusion TV

La première nouvelle application de Google Play que nous sommes venus recommander est Cast to Chromecast, une application pratique qui vous permettra d’afficher tout le contenu de votre smartphone comme des photos, des vidéos, de la musique, des jeux ou toute application qui y est installée dans d’autres appareils tels que des téléviseurs ou des ordinateurs.

Cast to Chromecast est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Téléchargement gratuit Cast to Chromecast, TV Cast

Tâche HK Mobi

Sur Android, il existe une grande variété d’applications pour créer des listes de tâches et la dernière application de ce type à arriver dans la boutique Google est HKMobi Task, un simple outil de création et de gestion de tâches qui vous permettra d’être plus organisé et productif.

HKMobi Task a une interface facile à utiliser et grâce à elle tu pourras définir des rappels et prioriser ta liste de tâches rapidement et facilement.

Téléchargement gratuit de la tâche HKMobi

Super VPN : proxy rapide et sécurisé

Dans cette liste de nouvelles applications pour Android, un client VPN gratuit ne pouvait pas manquer et c’est pourquoi aujourd’hui nous vous proposons Super VPN, une application gratuite qui vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité et d’accéder à du contenu multimédia bloqué dans votre pays.

Super VPN ne nécessite pas d’inscription, vous offre des connexions rapides et stables avec une grande variété de serveurs partout dans le monde et dispose d’une bande passante illimitée.

Téléchargement gratuit de Super VPN : Proxy rapide et sécurisé

Meme, Emoji et sticker

Si vous aimez surprendre vos amis avec des émoticônes et des stickers originaux, vous devez essayer Meme, Emoji & Sticker Art, une application gratuite qui vous propose plus de 5 000 émoticônes et stickers compatibles avec les applications de messagerie telles que WhatsApp ou Telegram et avec les réseaux sociaux. des réseaux comme Instagram ou TikTok.

Mais ce n’est pas tout, car cette application vous permet également de créer des stickers animés à partir de vos vidéos grâce à la technologie Auto Cut et de les partager de manière très simple avec qui vous voulez.

Télécharger gratuitement Meme, Emoji & Sticker Art

AiCogni Voice ChatGPT AI

AiCogni est un chatbot vocal multilingue, propulsé par ChatGPT qui reconnaît votre voix et répond à toute question que vous posez, aussi complexe soit-elle, de manière très simple afin que vous puissiez comprendre la réponse.

AiCogni vous permet de générer des textes, de la musique et des traductions, de corriger la grammaire d’un écrit, et même de vous aider à programmer avec des langages comme JavaScript ou Python.

Téléchargement gratuit AiCogni Voice ChatGPT AI

Changeur de voix : éditeur audio

Si vous aimez faire des farces à vos amis avec votre mobile, vous allez adorer Voice Changer, une application gratuite avec laquelle vous pourrez changer de voix avec des effets amusants et originaux qui simuleront la voix d’un enfant ou d’un robot, entre autres beaucoup d’autres options.

De plus, cette application dispose également d’une fonctionnalité qui vous permet de convertir n’importe quel texte en parole et d’appliquer l’un des effets disponibles.

Téléchargement gratuit de Voice Changer : Éditeur audio

diffground – Remixage de photos par IA

Diffground est une simple application d’édition d’images dans laquelle vous devez demander à une IA d’éditer vos images.

Cette application gratuite propose trois modes différents :

Remixer les photos : cette modalité préserve la structure originale de l’image et en génère une nouvelle en suivant vos instructions

Remix scribble : créer une image à partir d’un graphique dessiné à la main

Modifier \w instructions : délimiter des parties spécifiques d’une photo à modifier

Télécharger gratuitement diffground – remix de photos AI

clipieux

On clôture cette sélection avec Clipious, un client Android d’Invidious, une plateforme gratuite et open source qui se veut une alternative légère et respectueuse de la vie privée au site officiel de YouTube.

Télécharger Clipious gratuitement

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :