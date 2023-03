7 jeux GameBoy qu’on aimerait voir disponibles sur mobile

Au fil des années, les différentes itérations de la Game Boy ont vu naître des titres mythiques. Ce sont ceux que nous aimerions voir sur Android.

Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà parlé d’émulation de console auparavant. Récemment, en effet, nous avons publié un article parlant de consoles rétro que vous ne saviez probablement pas pouvoir émuler sur Android. Nous avons également publié des articles parlant d’autres consoles classiques, mais ce ne sont pas ces machines du passé sur lesquelles nous voulons nous concentrer aujourd’hui.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les jeux de la légendaire Game Boy que nous aimerions voir sur Android. Autrement dit, si des adaptations de classiques comme Castlevania : Symphony of the Night ou des jeux de rôle classiques ont déjà été réalisées, pourquoi n’en existe-t-il pas pour l’une des consoles portables les plus emblématiques ? Et ce sont les titres que nous aimerions voir.

Super Mario Land 2 : 6 pièces d’or

Le premier Super Mario Land a marqué les débuts du plombier italien sur l’ordinateur portable de Nintendo. C’était un jeu avec une esthétique rappelant le premier Super Mario Bros, mais il a été largement dépassé par sa suite.

Super Mario Land 2 est le summum de la plate-forme sur Game Boy, du moins en ce qui concerne son personnage vedette. De toute la série Super Mario Land, c’est toujours mon préféré, et il est également jouable en couleur grâce à la Game Boy Color. Cette adaptation est ce que nous aimerions voir, bien qu’une option pour jouer avec le monochrome d’origine puisse être incluse.

Wario Land : Super Mario Land 3

Lorsque Wario Land a été introduit, il était considéré comme un successeur spirituel de la série Super Mario Land, mais avec une touche. Là où Super Mario Land 2 était une expérience relativement linéaire où des secrets pouvaient être trouvés si vous cherchiez dur, Wario Land préconisait l’exploration active pour une raison simple.

Et quelle est cette raison ? Eh bien, si Mario est un héros désintéressé qui se bat pour le bien commun, Wario est un méchant qui ne cherche que son gain personnel. Le titre est une gigantesque chasse au trésor qui, si nous le complétons à 100%, nous récompensera de manière appropriée à la fin de l’aventure. En fait, il existe plusieurs fins différentes en fonction de la quantité de trésors que vous collectez, ce qui ajoute de la valeur de rejouabilité.

Pokemon rouge et bleu

Le monde de Pokemon a beaucoup évolué depuis ses origines, mais les deux jeux originaux sont les plus nostalgiques parmi les fans de la série. Il s’agit d’un JRPG standard, qui suit les clichés du genre à la lettre et inclut comme objectif final de collecter toutes les médailles de gym et de capturer les 150 (alors) pokemon.

Il y a toute une génération d’enfants qui ont grandi en jouant à ce jeu, qui seraient sûrement ravis d’en voir une adaptation pour Android tout en préservant son essence originelle.

Fire emblem

Cette saga qui combine jeu de rôle avec stratégie et combat au tour par tour n’a atteint l’Europe qu’au lancement de la Game Boy Advance. Au fil des ans, cependant, il a attiré une importante base de fans. On dit que c’est l’un des titres les plus difficiles de son genre et que sa courbe d’apprentissage est assez élevée, mais cela n’empêche pas de nombreux joueurs de s’en approcher.

Ce serait formidable de voir une adaptation par Nintendo pour Android, mais seul le Big N a le dernier mot en la matière. Cependant, avec environ 40 heures de jeu, ce serait une expérience formidable à vivre sur nos mobiles.

Donkey Kong Terre 2

Regarder une adaptation de Donkey Kong Land 2 sur Android est particulièrement difficile, d’autant plus que Rare est désormais la propriété de Microsoft et donc l’intégralité de sa propriété intellectuelle. Pourtant, les spin-offs de la série SNES pour Game Boy sont parmi les meilleurs du genre.

Avec un gameplay frénétique, ce petit frère de la série Donkey Kong Country serait une excellente adaptation pour Android. Dommage qu’il s’agisse plus d’un souhait irréalisable que de quelque chose de réaliste.

Enfant Dracula

Ce titre apparemment mignon est, curieusement, un titre parodique. En fait, Konami l’a initialement créé comme une sorte de spin-off de Castlevania conçu pour se moquer de Mega Man, mais c’est un jeu fantastique avec un gameplay délicieux et suffisamment de difficulté pour vous tenir plusieurs heures à essayer de progresser.

Le jeu est assez ancien et il faudrait lui donner un lifting majeur dans certains aspects tels que permettre des sauvegardes de jeux, mais une adaptation pour Android serait l’excuse parfaite pour cela.

La Légende de Zelda : Link’s Awakening

L’arrivée de Link sur Game Boy nous a laissé un classique pour la postérité. Le héros de la saga Zelda a fait ses débuts sur ordinateurs portables en fanfare, ce qui a satisfait les fans qui ont pu mettre la main sur lui.

Puisqu’il n’y a pas de jeu Zelda pour Android, ce serait formidable de voir ce classique portable sur Android. Il y a des voix qui le réclament dans différents forums, alors espérons que Nintendo prendra des notes.

