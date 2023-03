Les scientifiques créent des ordinateurs champignons : ils consomment moins de ressources et peuvent s’auto-régénérer

Le « Unconventional Computing Laboratory » a lancé une étude de plus de 20 ans sur l’utilisation des champignons dans les ordinateurs.

Une carte mère qui utilise des champignons comme composants | Image : Andrew Adamatzky, Laboratoire d’informatique non conventionnelle

De temps en temps, des approches vraiment étranges surgissent dans le monde de la technologie. Des choses qu’on ne s’attendait pas à arriver mais que l’on voit enfin se dessiner et qui viennent même d’être catalysées de manière inattendue. Nous avons rencontré des téléphones rares et peu connus au fil des ans, mais ce que l’on ne semble jamais imaginer, c’est que des ordinateurs et des téléphones fabriqués à partir de champignons pourraient être développés.

Oui, vous avez bien lu, un groupe de scientifiques connu sous le nom de « Unconventional Computing Laboratory » de l’Université de West England, à Bristol, travaille depuis deux décennies sur l’un des projets les plus étranges et les plus intéressants de ces derniers temps. Maintenant, ils ont réussi à faire des ordinateurs fonctionnels capables de se régénérer comme ça, la biomatière et la machine se rejoignent en un seul pour créer un système moins inattendu.

Voici comment fonctionnent les ordinateurs champignons

L’équipe du laboratoire s’est offert une visite du point de vente nord-américain PopSci et ce qu’ils ont vu semble leur rappeler la série « The Last of Us » en raison de l’importance que semblent avoir les êtres du royaume fongique. Ainsi, cordyceps a triomphé.

Pour développer des ordinateurs fongiques, ils ont utilisé le mycélium, la structure en forme de toile d’araignée que les champignons utilisent dans leur structure. Cela a servi d’authentiques conducteurs pour transporter l’énergie et servir de lien entre les différents composants.

L’utilité du mycélium n’est pas seulement dans la conduction superficielle de l’électricité, mais a également la capacité de conserver la mémoire. Comme il est évident, les vitesses organiques avec lesquelles les médias conventionnels ne peuvent pas être comparés. Cependant, l’objectif que l’équipe s’est fixé pour l’instant est de finir de « décrypter le langage des champignons » afin d’approfondir encore ces aspects.

Maintenant, les avantages par rapport aux ordinateurs que nous avons chez nous existent et sont très intéressants. Le plus important de tous est peut-être qu’il donne moins d’erreurs. Le terminal est capable de se régénérer, ce qui permet à cette technologie de se reconfigurer facilement et de survivre à des erreurs qui seraient fatales dans nos ordinateurs.

D’autre part, avec un œil toujours sur la consommation, ces ordinateurs disposent d’une gestion de l’énergie plus efficace. En fait, ils consomment à peine de l’énergie.

Dans tous les cas, l’équipe scientifique assure que l’intégration des problèmes liés aux systèmes complexes et à la dynamique biologique dans l’infrastructure informatique est quelque peu difficile mais donne de bons résultats. Ces ordinateurs champignons ne sont pas la seule chose qu’ils ont essayée, ils ont aussi pris des risques avec des choses aussi curieuses que des circuits faits avec du kombucha et des capteurs de microbes.

Depuis le laboratoire de Bristol, ce qu’ils veulent faire, c’est révolutionner la manière dont la technologie est appréhendée. Alors que les grandes entreprises misent sur la technologie quantique, comme c’est le cas avec le Samsung Galaxy Quantum, ce qu’elles recherchent ici, c’est d’avoir une technologie avec des organismes vivants dans ce qu’elles ont appelé le « Wood Wide Web ». Pour cette raison, ils prennent des mesures très importantes sur cette voie, y compris des technologies telles que la création d’une sorte d’ordinateur avec de la boue.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :