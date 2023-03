Si vous avez une montre intelligente, vous avez besoin de cette application, c’est l’une des sphères les plus originales que vous puissiez installer

Rafraîchissez le design de votre smartwatch avec ce beau cadran au look minimaliste qui capture magnifiquement la vitesse à laquelle le temps passe.

Vanishing Hour est un beau cadran de montre intelligente qui reflète la vitesse à laquelle le temps passe.

Le temps passe très vite et nous n’en sommes pas toujours conscients, ce qui nous amène à le gaspiller sans comprendre ce que nous perdons. Cela veut nous faire voir l’application Vanishing Hour, une sphère pour montres intelligentes dans laquelle l’heure disparaît au fil des minutes. C’est une sphère au design magnifique et minimaliste que vous devriez absolument essayer si vous recherchez de nouvelles sphères pour votre smartwatch.

Le design Vanishing Hour mise sur un mix entre montres analogiques et digitales. Vous pouvez choisir entre plusieurs designs différents, ainsi que plusieurs couleurs pour le fond de l’écran. La chose la plus importante, sans aucun doute, est que vous pouvez l’utiliser entièrement gratuitement, même si vous devez garder à l’esprit qu’il n’est pas disponible pour toutes les montres intelligentes.

Vanishing Hour, une sphère très originale pour votre montre connectée

Si vous avez une montre intelligente avec le système d’exploitation Wear OS, vous savez déjà que vous pouvez accéder au Google Play Store pour télécharger des applications telles que Spotify, Google Maps ou Google Wallet. Dans la boutique d’applications de Google, vous pouvez également trouver des applications qui vous permettent de modifier le cadran de la montre avec des designs aussi beaux que celui proposé par Vanishing Hour. Avant d’en parler plus en profondeur, nous vous laissons le lien pour le télécharger depuis le Play Store, c’est gratuit.

Google Play Store | Heure de disparition – Cadran de la montre

Vanishing Hour est un visage pour les montres connectées Wear OS dans lequel l’heure disparaît au fur et à mesure que les minutes défilent. Il a un design très simple basé sur les couleurs noir et blanc, ce qui lui donne également une touche élégante. Loin des visages chargés de données, celui-ci ne vous montre que l’heure et la minute actuelles. En fait, dans sa conception, nous voyons un joli mélange entre les horloges analogiques -minutes- et traditionnelles -heures-.

Lorsque vous utilisez l’application, vous pouvez choisir parmi plusieurs options de configuration de visage. Par exemple, vous pouvez choisir si la couleur d’arrière-plan sera noire ou grise, ainsi que choisir entre deux styles de mise en page différents. Vous pouvez également choisir si vous voulez que le temps disparaisse ou devienne un contour que vous pouvez continuer à voir.

Vanishing Hour est une collaboration entre Layton Diament et WatchFace-Designs avec laquelle ils veulent faire réfléchir l’utilisateur sur la vitesse à laquelle le temps passe. Petit à petit, vous verrez comment les minutes avancent et l’heure recule. Si vous n’avez pas de montre connectée compatible avec cette application, parmi les meilleures montres connectées du marché, vous pouvez trouver des modèles avec Wear OS qui en valent la peine.

