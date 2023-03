Rogule, c’est le Wordle pour les amateurs de jeux de rôle

Dans Rogule, nous entrons dans un donjon une fois par jour pour essayer de survivre et d’aller très loin. Y arriverez-vous ?

À Rogule, nous entrons dans un donjon une fois par jour

Lorsque Josh Wardle a créé Wordle chez lui, il ne s’attendait pas au succès qu’il allait avoir. En fait, sa création en tant que jeu familial a tellement transcendé qu’il appartient désormais au « New York Times » lui-même. Pour cette raison, des milliers de jeux similaires à Wordle ont vu le jour qui ont voulu apporter leur contribution au divertissement dans les moments les plus improductifs de la journée. En fait, nous vous présentons aujourd’hui l’un des jeux les plus originaux jamais créés : Rogule.

Sous la devise « Un donjon par jour éloigne le Balrog », qui pourrait se traduire par « Un donjon par jour éloigne le Balrog », il nous présente un concept nouveau et intéressant pour ce à quoi nous sommes habitués dans ce type de jeu.

Rogule : le Wordle de Donjons et Dragons une fois par jour

À Rogule, nous pouvons entrer dans un donjon dangereux une fois par jour. Selon les mots de ses propres créateurs, c’est un « jeu minimaliste auquel vous jouez dans votre navigateur » et son fonctionnement est incroyablement simple. Chaque jour un nouveau donjon pour tous les utilisateurs. Il ne tient qu’à vous d’y survivre, et les dangers sont nombreux. Vous devrez simplement fuir les ennemis en vous déplaçant autour des grilles de la carte ou leur faire face si vous vous sentez assez fort. De cette façon, les plus grands fans de jeux de rôle comme « Donjons et Dragons » pourront se remémorer leurs anciens exploits une fois par jour dans ce style très intéressant.

D’autre part, le titre est entièrement open source et peut être consulté sur la plate-forme GitHub du créateur. Vous pouvez y jeter un œil si vous le souhaitez et même en créer votre propre version.

Rogule a une inspiration très claire jusque dans son titre : « Rogue ». Il s’agit d’un RPG classique et incroyablement difficile dans lequel vous perdez tout progrès si vous mourez. En fait, le jeu a créé un genre à part entière connu sous le nom de roguelike et est toujours très vivant aujourd’hui. En fait, le niveau de suivi est tel que c’est l’un des genres les plus en vogue aujourd’hui.

De manière générale, le titre me semble l’un des plus originaux qui ait été réalisé à partir de Wordle. Les influences sont variées et profondes, mais d’autres titres imitent simplement la formule, comme Squardle dans lequel des mots simplement difficiles à deviner sont notre pain et notre beurre. Cela ne veut pas dire que c’est un mauvais jeu pour passer le temps, loin de là, mais il est vrai que Rogule a un grand niveau d’originalité par rapport aux autres inspirations Wordle. Heureusement, il existe de nombreux types de mots, il y en a donc toujours un pour chaque type de joueur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :