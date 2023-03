Enfin, le Mi Band 7 de Xiaomi est le gadget sportif le plus vendu de la semaine dernière

Le bracelet intelligent du fabricant chinois est déjà placé au-dessus d’autres excellentes options Amazfit.

Ce smartband a une excellente batterie, une très bonne visibilité de l’écran et des capteurs précis.

Il y a quelque temps, nous avons vu comment le Mi Band 6 était placé en haut du tiroir des meilleures ventes sur Amazon. Maintenant, ce bracelet laisse sa place à la 7ème édition du smartband le plus réussi de Xiaomi. Le Xiaomi Samrt Band 7 est l’une des meilleures options d’achat en ce moment si vous recherchez un gadget qui mesure les pas, la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin et fait une évaluation quotidienne et hebdomadaire de votre condition physique.

Et tout cela pour moins de 50 euros, alors que son prix de départ officiel était de 59,99 euros. En ce moment, vous pouvez l’obtenir pour 49,99 euros sur le site Xiaomi, 45 euros sur Amazon ou 49,99 euros sur MediaMarkt. Si vous voulez l’une des meilleures options pour mesurer vos pas, ce bracelet Xiaomi est en vente et est le meilleur vendeur sur Amazon pour de nombreuses raisons.

Bande intelligente Xiaomi 7

Achetez le bracelet intelligent le plus vendu d’Amazon

Depuis que Xiaomi a lancé son premier Mi Band, le reste du marché des bracelets intelligents a suivi les modèles de la société chinoise. Avec cette 7ème édition, le constructeur asiatique souhaite maintenir le succès de sa 6ème version en n’ajoutant que certains aspects et en élargissant sa dalle, en la rendant plus visible en extérieur et en conservant le meilleur que tous les modèles de son histoire intègrent : la batterie.

Le bracelet Xiaomi a un panneau Amoled de 1,62″ avec une très haute visibilité à la lumière du jour, qui est toujours le plus grand test décisif contre tous les écrans d’appareils mobiles. Vous pouvez le personnaliser avec plus de 100 écrans, ainsi que choisir les widgets de données que vous souhaitez afficher.La zone d’affichage de l’écran a augmenté de 25% par rapport au Mi Band 6 et nous avons jusqu’à 100 niveaux de luminosité, qui s’ajustent automatiquement au niveau de lumière à chaque endroit et moment.

La batterie de ce Smart Band 7 est l’un des points forts, comme dans tout autre modèle de ces dernières années. Avec une seule charge, nous aurons 14 jours d’utilisation normale et 9 jours d’utilisation intense. C’est un bracelet très résistant à l’eau et à la poussière, pouvant l’immerger jusqu’à 50 mètres de profondeur. Vous pouvez vous doucher avec sans problème et l’utiliser sous la pluie.

Au niveau des capteurs, nous avons un moniteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24, un compteur de pas (et la distance approximative parcourue), un moniteur d’oxygène sanguin, un contrôle de la qualité du sommeil chaque nuit (ou à chaque sieste), une approximation des calories brûlées et un suivi de la santé menstruelle des femmes. En plus de cela, il nous proposera des exercices de relaxation respiratoire pour les moments de pics de stress ou à la fin de chaque entraînement.

Bande intelligente Xiaomi 7

En parlant d’entraînement, si vous aimez faire du sport, le Xiaomi Smart Band 7 est votre gadget. Il intègre plus de 110 modes sportifs au choix, parmi lesquels on peut trouver la course continue en extérieur et en intérieur, la natation, l’aviron, le spinning, le paddle-tennis, le bowling et bien plus encore. Depuis l’application Xiaomi Mi Health, nous pouvons suivre l’évolution de nos données collectées au cours de chaque jour et semaine. Nous pouvons également défier nos amis (ils doivent également avoir le même bracelet) en créant des défis pour les pas, les calories brûlées ou le temps passé dans les activités sportives.

