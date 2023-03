C’est comme ça que j’ai réussi à avoir YouTube Music sans débourser un sou : cette appli permet YouTube en arrière-plan

Grâce au navigateur Vivaldi, j’ai réussi à lire YouTube en arrière-plan avec l’une de ses meilleures fonctions

Le navigateur Vivaldi est devenu l’un des plus aboutis du marché

Vivaldi est l’un des navigateurs dormants, cela indique que malgré ses fonctionnalités incroyables, il ne parvient pas à ouvrir une brèche parmi les géants du marché. Cela a changé récemment, surtout depuis qu’ils ont ajouté une fonctionnalité extrêmement intéressante : la lecture en arrière-plan. C’est une fonction qui ouvre la possibilité d’utiliser YouTube comme si nous avions la version premium. Pour ceux qui ne connaissent pas, l’application Google ne permet pas l’utilisation de la lecture en arrière-plan si nous ne payons pas par mois. Malheureusement, les navigateurs le peuvent, et c’est là qu’intervient Vivaldi.

Ce n’est pas le seul navigateur Web qui peut lire YouTube en arrière-plan, il existe également d’autres options très intéressantes. Cependant, de Vivaldi, ils ont des options qui vous invitent à continuer à l’essayer au-delà de cette fonction.

Vivaldi : le navigateur qui nous permet d’avoir YouTube en arrière-plan

Vivaldi est une application créée par une équipe basée en Norvège qui a également des bases aux États-Unis et en Islande. Ainsi, l’équipe de développement revendique des principes très solides, basés selon ses propres mots sur « le respect mutuel, tout remettre en question, être créatif et travailler dur ». De plus, ils ont une vaste expérience dans le secteur.

Le navigateur a de nombreuses options en plus de nous permettre d’utiliser YouTube en arrière-plan. Voici quelques-unes de ces fonctionnalités intéressantes :

Il a une traduction privée développée par les développeurs d’applications eux-mêmes. Cela nous permet d’avoir une traduction en temps réel très raffinée.

Il intègre un bloqueur de publicités très intéressant qui nous ouvre la voie lorsqu’il s’agit d’éliminer les publicités indésirables.

Vivaldi se soucie de notre sécurité. Inclut une synchronisation entièrement cryptée entre les appareils afin que vous seul y ayez accès.

Il nous permet de scanner les codes QR. Un outil très utile lorsque nous allons dans n’importe quel bar et qu’ils nous servent un menu de la « nouvelle normalité ».

Depuis l’application, ils veulent garantir la sécurité de leurs utilisateurs, il a donc une approche privée.

En bref, cette application est un navigateur très complet qui va au-delà d’une seule fonctionnalité. Vivaldi a des années d’expérience et récolte maintenant les fruits d’avoir conçu un navigateur très cool, sécurisé, privé et accessible. Malheureusement, le navigateur Vivaldi n’est disponible que pour Android. Les utilisateurs d’iOS devront attendre sa sortie dans le futur.

Téléchargez Vivaldi sur le Play Store

Comment activer la lecture en arrière-plan pour avoir YouTube Music gratuitement ?

Une mise à jour sur le blog Vivaldi a mis en garde contre cette fonctionnalité intéressante. Maintenant, enfin, nous pouvons empêcher la coupure de notre lecture audio pendant que nous utilisons YouTube. C’est une fonction qui nous rapproche de la version premium de la plateforme Google et qui nous permet de l’utiliser pendant que nous regardons nos réseaux sociaux ou faisons autre chose. Les étapes pour obtenir la lecture en arrière-plan sont les suivantes :

Accédez au navigateur et cliquez sur le V en haut à droite. Cela ouvrira un menu dans lequel vous devrez cliquer sur l’icône « engrenage » qui nous mènera aux paramètres.

Là, au premier plan, vous aurez la possibilité de jouer en arrière-plan.

Faites défiler vers le bas et activez la fonction « rester dans le navigateur ». Cela permettra aux applications tierces, telles que YouTube, de ne pas se lancer pendant que nous utilisons le navigateur.

Avec ces étapes simples, nous aurons tout prêt pour commencer à travailler avec cette technologie intéressante.

