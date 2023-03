Le prochain iPhone bon marché pointe vers l’échec et le blâme en incombera à l’Android de milieu de gamme supérieur

Apple se prépare à lancer un nouvel iPhone SE en 2024 qui fera encore pâle figure par rapport aux téléphones de sa gamme Android.

Apple iPhone SE 2020

Comme publié dans Forbes, le prochain iPhone SE ne sera pas une expérience parfaite. Selon les médias, la firme de Cupertino s’apprête à lancer une version renouvelée de son iPhone pas cher avec en ligne de mire l’année prochaine, dont l’unique mission est d’offrir un aperçu de ce qu’est l’expérience d’avoir un iPhone.

À la fin de l’année dernière, la nouvelle est apparue qu’Apple lancerait un iPhone SE en 2023, uniquement pour que des analystes experts apparaissent à Cupertino quelque temps plus tard. disant que l’iPhone SE serait retardé jusqu’en 2024. Le dernier iPhone SE date de 2020, et il est vrai que ses spécifications ne sont pas formidables.

La vérité est que, étant un iPhone « bon marché », le terminal est tout sauf abordable. Et il continuera d’échouer malgré les attentes suscitées (après tout, c’est un iPhone), tout cela grâce à la gamme moyenne-haute d’Android. Aucun iPhone n’est aussi bon marché.

Des prix compétitifs et une expérience complète : c’est là qu’Apple échoue

Nous avons déjà dit un peu plus haut que l’iPhone SE aspire à offrir juste un petit aperçu de ce que c’est que d’avoir un iPhone. Après tout, Apple est une entreprise qui se nourrit de désirs et d’aspirations. Steve Jobs était l’un des meilleurs lorsqu’il s’agissait de créer des besoins pour l’utilisateur qu’il n’avait pas, ce qui a conduit à penser que les téléphones Apple sont une sorte de matériel mystique qui change votre vie. C’est loin d’être le cas, mais le marketing a très bien fonctionné pour eux.

Examinons un instant ce qu’est l’iPhone SE : c’est un téléphone de milieu de gamme assez limité, qui n’offre pas une expérience complète de ce que indique posséder l’un des appareils de Cupertino. Le tout pour un prix démarrant à 559€ selon l’Apple store lui-même.

Pour moins d’argent, vous pouvez acheter un Samsun Galaxy A53, l’un des rois du milieu de gamme d’Android, qui offre une expérience complète par rapport à ce qu’est Android. Les Coréens proposent même des téléphones beaucoup moins chers qui peuvent offrir un aperçu beaucoup plus complet de leur écosystème.

Honor, pour un prix de 349 €, nous permet de profiter d’un Honor Magic5 Lite, qui s’impose aujourd’hui comme l’un des prétendants au trône du milieu de gamme Android. Et ne parlons pas des terminaux Redmi de Xiaomi, qui permettent d’obtenir des terminaux très compétents pour peu d’argent.

Cela place l’iPhone SE dans une position curieuse : il permet une entrée timide dans le jardin clos d’Apple, mais il ne semble pas être un bon terminal et il a beaucoup de concurrence dans la même gamme de prix, sur d’autres fronts.

De plus, de la part des passionnés d’Apple les plus snobs, cela peut être vu comme une façon de voir les propriétaires d’iPhone SE comme un « vouloir et ne pas pouvoir »: quelqu’un a payé un billet pour rejoindre le club, mais peut donner le sentiment que vous n’avez pas le statut pour vous offrir une place au premier rang.



