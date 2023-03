Allez dire au revoir : Google charge l’un des outils les plus utiles de Chrome

L ‘«outil de nettoyage de Chrome» dit au revoir, et bien que vous ne le manquiez probablement pas, il était très utile.

Google embarque l’un des outils les plus utiles mais aussi moins connu de Chrome.

Après nous avoir présenté Chrome 110 il y a quelques semaines et avec la dernière version Chrome v111 qui commence son voyage, la vérité est que les principales améliorations du navigateur Internet de Google continuent de se concentrer sur l’amélioration de sa vitesse et de nous fournir de petits outils, options et astuces avec qui en tirer le meilleur parti. match maximum.

Et pourtant, comme nous l’ont dit nos amis d’Android Police, il semblerait que le géant de Mountain View va bientôt nous priver d’une des fonctionnalités essentielles au début de Google Chrome, qui dit au revoir sans faire de bruit car, toujours selon Google, « la plupart des gens n’utilisent plus cet outil ».

Nous avons bien sûr parlé de l’outil de nettoyage Chrome, qui bien que nous l’ayons toujours trouvé assez utile ces derniers temps, son utilité a été réduite presque à un placebo inutile qui, en effet, fera manquer très peu de choses… Ou l’utilisez-vous toujours ?

Disons au revoir à « l’outil de nettoyage » de Google Chrome

L’idée initiale de Google avec son navigateur Chrome a toujours été de nous proposer une application efficace pour naviguer sur le Web, rapide et avec laquelle nous pouvons également tout faire sans avoir à changer d’application lors de l’ouverture de documents PDF, envoyer des documents et même lutter contre les logiciels malveillants et informatiques virus.

En ce sens, le géant californien nous a présenté en 2015 « l’outil de nettoyage » de Chrome, qui servait à remettre le navigateur dans un état immaculé et à éliminer également tous les logiciels malveillants qui auraient pu se propager sur notre ordinateur via des fichiers temporaires enregistrés par le web. navigateur.

C’est l’outil que Google va supprimer ou est déjà en train de supprimer, mais ne vous inquiétez pas car cela ne rendra pas Chrome moins sûr, ou avez-vous déjà utilisé « l’outil de nettoyage » ?

L’ancien « outil de nettoyage » de Chrome est obsolète et Google affirme qu’il n’est plus utile, ne parvenant pas à détecter les « malwares » même dans 1 % de ses analyses.

Dans mon cas, je ne l’ai jamais utilisé, et ces statistiques (seuls 3% des utilisateurs ont signalé des malwares et moins de 0,06% des scans étaient positifs) poussent Google à insister sur le fait que cette fonctionnalité n’est plus utile, et qui l’est aussi obsolète qu’il vaut mieux l’éliminer d’un coup de crayon au profit de la ‘Safe Browsing’ que ses ingénieurs ont développée pour Chrome.

A partir de la version 111 du navigateur Google, ‘l’outil de nettoyage’ sera perdu de manière transparente, donc si vous voulez l’utiliser pour la première et la dernière fois, si vous l’avez toujours disponible, vous pouvez le trouver dans les » Paramètres > Réinitialiser » dans Chrome.

