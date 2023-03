Le dernier né de Xiaomi est une lampe 2 en 1 qui va révolutionner le marché

Polyvalente, durable et dotée de nombreuses fonctionnalités, cette nouvelle lampe de camping Xiaomi Mijia Split est postulée comme le compagnon idéal pour nos voyages de camping.

Il s’agit de la nouvelle lampe de camping Mijia Split de Xiaomi, une lampe pour les gouverner tous dans nos aventures.

Un de plus pour l’énorme collection d’ampoules LED et de lampes diverses de Xiaomi, dans ce cas mélangé avec le catalogue également croissant de produits pour le sport et l’aventure du géant Haidian, qui nous propose désormais une lampe de camping intéressante avec beaucoup de fonctionnalités et un prix extrêmement attractif, comme d’habitude et caractéristique de pratiquement tous les produits Xiaomi (à l’exception de ses nouveaux téléphones phares très chers).

Le nouveau produit s’appelle Mijia Split Camping Lamp et il nous a été présenté par les amis de GizmoChina comme une solution polyvalente et résistante pour éclairer sans problème nos aventures en plein air, ou même pour l’intérieur si nous avons une grande maison et que nous ne voulons pas tourner allumé toutes les lumières la nuit quand nous allons à la salle de bain ou à la cuisine.

Maintenant, nous passons en revue tout ce qu’il nous offre… Voulez-vous nous rejoindre ?

Cette nouvelle lampe de camping avec le sceau Xiaomi a un design divisé en deux parties qui nous permettra de l’utiliser comme lampe de poche, lampe de camping ou lumière d’ambiance, pouvant également configurer son intensité avec une liaison complète aux appareils mobiles grâce à sa connectivité Bluetooth .

Il prend en charge le contrôle intelligent et utilise la technologie BLE Mesh pour se connecter à d’autres appareils matériels intelligents, y compris les produits Xiaomi IoT, afin que nous puissions l’intégrer parfaitement dans la maison en créant des scènes et en préréglant son fonctionnement à notre goût.

Il est entièrement compatible avec la plate-forme de maison intelligente Mijia de Xiaomi, dispose d’une interface de charge USB Type-C et est idéal pour voyager ou camper grâce à sa batterie de 4 800 mAh, avec laquelle il peut fonctionner jusqu’à 100 heures sans interruption.

Bien sûr, s’il s’agit d’un appareil conçu pour être emporté à l’extérieur, il a une finition fonctionnelle, robuste et minimaliste, et sa certification IP54 pertinente pour résister à l’eau et à la poussière ainsi qu’un petit anneau pour l’accrocher facilement si nous en avons besoin.

Notre parfait compagnon d’aventure aura également un prix abordable pour ses caractéristiques, car cette lampe de camping Mijia Split commencera à être vendue en Chine le 16 mars au prix de 199 yuans, ce qui, au taux de change actuel, serait d’environ 27,10 euros.

