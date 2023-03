ChatGPT a inventé un jeu qui est l’hybride parfait entre Wordle et Sudoku

Un développeur a créé un jeu de logique très addictif de type Sudoku avec l’aide de ChatGPT. Nous vous dirons alors.

Sumplete est un jeu de logique comme Sudoku, mais avec des règles différentes

L’engouement pour ChatGPT bat toujours son plein. Il n’y a pas longtemps, nous avons parlé du fait qu’il y avait des professions qui seraient menacées par cette IA, alors qu’auparavant, nous avons également entendu parler de l’existence de livres écrits par ChatGPT sur Amazon qui sont impossibles à détecter dans la plupart des cas.

Mais tout ce que fait l’IA ne doit pas être effrayant. Comme indiqué par Gizmodo, l’invention la plus récente pour laquelle ChatGPT a été utilisé a été de créer un puzzle logique de style Sudoku. Ce passe-temps, selon le médium, aurait le potentiel de renverser Wordle et n’importe qui peut y jouer maintenant.

Summplete, le « Sudoku » de ChatGPT

La vérité est que le modèle de langage d’intelligence artificielle d’OpenAI n’a pas réussi seul, mais a reçu l’aide d’un développeur nommé Daniel Tate. En fait, c’est arrivé presque comme une coïncidence. Tate a demandé à l’intelligence artificielle si elle pouvait recommander des jeux similaires au puzzle numérique japonais, mais a ensuite augmenté la mise pour demander si elle pouvait concevoir un jeu logique à partir de zéro. La réponse de ChatGPT a été Supplemente. Même l’IA elle-même était celle qui l’a nommée.

Une fois que ChatGPT a implémenté l’idée de base de Supplete (pour laquelle cela a pris environ 30 secondes), Daniel Tate a passé plusieurs heures à peaufiner les aspects du jeu et à l’intégrer dans une page Web, que nous vous laisserons à la fin de l’article afin tu peux essayer si tu veux..

Malgré ses similitudes évidentes avec Sudoku, Sumplete a d’autres règles. Il y a une grille avec des nombres, la même que dans le puzzle japonais, mais dans ce cas il s’agit de les barrer pour que la somme de ceux qui restent dans chaque ligne et dans chaque colonne corresponde aux nombres qui sont sur le à l’extérieur, comme vous pouvez le voir ici :

La grille de base est de 3×3 cases, mais le jeu peut être compliqué jusqu’à 9×9. À mesure que le nombre de cases augmente, la difficulté augmente de façon exponentielle ; les niveaux supérieurs sont vraiment difficiles à résoudre.

Cependant, vous pouvez essayer Supplemente en cliquant sur le bouton que nous vous laissons sous ces lignes et voyez par vous-même. Le jeu peut être vraiment addictif (je me suis retrouvé à en faire plus une fois qu’un puzzle était terminé), alors ne dites pas que nous ne vous avions pas prévenu.

jouer le rôle de remplaçant

