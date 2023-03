Bingo. Grâce à ChatGPT, Bing a atteint pour la première fois 100 millions d’utilisateurs par jour

Un mois après le lancement du « nouveau Bing », Microsoft a confirmé avoir franchi la barrière des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Le nouveau moteur de recherche Bing avec le modèle de langage OpenAI intégré

Si nous avions parié avant le début de l’année quels services seraient les plus performants en 2023, le nom « Bing » n’apparaîtrait probablement pas en tête de liste. Bien sûr, à l’époque, nous ne comptions pas sur Microsoft pour transformer son navigateur en un outil beaucoup plus utile grâce à l’intégration de l’un des modèles de langage basés sur l’IA les plus populaires au monde.

Le « nouveau Bing » a été introduit il y a un peu plus d’un mois. Depuis lors, des millions de personnes ont décidé d’essayer par elles-mêmes les capacités de l’IA d’OpenAI intégrée au navigateur et de mettre leurs compétences à l’épreuve lorsqu’il s’agit de converser, de générer des idées ou de répondre à des questions. Que l’application Bing ait multiplié ses téléchargements en quelques jours devrait déjà nous donner quelques indices sur le succès de la nouvelle stratégie de Microsoft. Cependant, jusqu’à présent, nous n’étions pas au courant des chiffres impressionnants que la société de Redmond a réussi à récolter.

Par le biais de son blog officiel Bing, Microsoft a confirmé qu’après des années de travail et grâce au coup de pouce que l’arrivée d’OpenAI AI a apporté à Bing, le moteur de recherche a franchi pour la première fois la barrière des 100 millions d’utilisateurs actifs chaque jour. .

Un tiers des nouveaux utilisateurs de Bing n’ont jamais utilisé le moteur de recherche auparavant

Dans la publication, Microsoft révèle que, bien qu’avoir atteint 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens soit une étape historique pour l’entreprise, ils sont conscients de la faible part de marché que détient encore leur moteur de recherche.

De plus, il explique que, sur les millions d’utilisateurs actifs de la nouvelle version de Bing, près d’un tiers sont de nouveaux utilisateurs de Bing.

Non seulement le nombre d’utilisateurs a augmenté. Microsoft assure que leur participation est également en augmentation, et le nombre de requêtes quotidiennes au moteur de recherche a explosé ces dernières semaines.

Le chef de file de Bing, Yusuf Mehdi, est optimiste quant à l’avenir de Bing en raison des nouvelles à venir et des changements à venir. Il explique également qu’à mesure que l’utilisation de Microsoft Edge continue de croître, l’utilisation du moteur de recherche Bing continuera de croître grâce aux différents outils et fonctionnalités intégrés au navigateur.

Aujourd’hui, il est possible d’utiliser la nouvelle version de Bing avec ChatGPT de différentes manières, soit via le Web du moteur de recherche en utilisant n’importe quel navigateur, en utilisant Microsoft Edge ou via les applications mobiles Bing et Edge, disponibles à la fois sur Android comme sur iOS. Petit à petit, par ailleurs, Microsoft ajoute la prise en charge de son nouveau moteur de recherche dans certains de ses services et plates-formes les plus populaires, y compris le système d’exploitation Windows 11 lui-même.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :