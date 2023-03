Google avait son propre ChatGPT bien avant OpenAI, mais a décidé de le tuer pour "raisons de sécurité"

« Google ChatGPT » aurait pu être une réalité bien avant OpenAI, mais les dirigeants de l’entreprise ont refusé.

Lorsque ChatGPT a commencé à gagner en popularité à la fin de l’année dernière, Google a été l’une des premières entreprises à réagir en voyant sa position de leader dans le domaine de l’intelligence artificielle attaquée. Le succès du modèle de langage développé par OpenAI a déclenché toutes les alertes chez Google, qui n’a pas hésité à concentrer l’essentiel de ses ressources sur le développement de technologies permettant de répondre à ChatGPT et au reste des services similaires apparus au fil du temps tout au long du derniers mois de l’année 2022.

Mais l’histoire aurait pu être très différente. C’est du moins ce qu’indique un nouveau rapport publié dans le Wall Street Journal, expliquant comment la décision de Google d’abandonner un projet de chatbot basé sur l’IA en 2018 aurait pu donner à OpenAI et Microsoft un net avantage, qui cause désormais plus d’un casse-tête pour Sundar Pichai et compagnie.

Meena, le modèle linguistique de Google qui a fini par donner vie à LaMDA

Bien que Google travaille sur différents projets qui utilisent l’intelligence artificielle au cœur de son fonctionnement depuis des années, ce n’est qu’en 2018 qu’un groupe d’ingénieurs et de chercheurs a décidé de se lancer dans la mission de créer un chat conversationnel qui pourrait imiter la façon dont les humains s’exprimer.

D’anciens membres de cette équipe ont expliqué que le chatbot, appelé « Meena », était devenu capable de discuter de sujets tels que la philosophie, d’avoir des conversations sur des séries télévisées et même de générer des blagues. Ils expliquent que « Meena a pu changer radicalement la façon dont les gens recherchent sur Internet ».

Mais, comme il est d’usage dans ce type de grandes entreprises, les ingénieurs se sont heurtés au mur des cadres. Les principaux responsables de l’entreprise ont assuré que le chatbot ne respectait pas les normes de sécurité et d’impartialité de l’IA qui régissent tous les projets de l’entreprise. Et, bien qu’il ait répété à plusieurs reprises son intention d’ajouter la fonction de chat à l’assistant Google et de démontrer ses capacités au public, le projet est tombé à l’eau en raison des démentis des dirigeants.

Deux des principaux leaders du projet, Daniel De Freitas et Noam Shazeer, ont fini par quitter l’entreprise fin 2021. Auparavant, Google avait décidé de renommer le modèle de langage développé par leur équipe pour finir par le nommer LaMDA. Ce modèle est celui qui, finalement, finira par servir de base à Bard, le nouveau chatbot de Google destiné à concurrencer la solution OpenAI.

Toute cette accumulation de décisions et de changements de stratégie nous amène au moment présent, dans lequel Google continue de travailler sur un modèle de langage et continue de chercher un moyen de convaincre le public avec son propre chatbot, dont la présentation a eu un impact négatif sur les actions de la société en raison d’une erreur factuelle lors de sa première manifestation publique. Pendant ce temps, OpenAI et Microsoft vivent leur plus beau moment au détriment du succès de ChatGPT.

