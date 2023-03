Google Keep est mis à jour avec le widget que nous attendions tous

Google Keep propose désormais un nouveau widget « note unique » qui vous permet d’épingler une note particulière ou une liste de tâches sur l’écran d’accueil de votre mobile.

L’application Google Keep sur un mobile Android

Les dernières semaines ont été très intenses au sein de Google, puisque la société de Mountain View a annoncé 7 nouvelles fonctions qui vont atteindre Android et Wear OS, elle a confirmé que Google I/O 2023 se tiendra le 10 mai et a inclus son service VPN dans tous les abonnements Google One.

Et l’activité ne s’arrête pas, puisqu’on vient d’apprendre, grâce à 9to5Google, que le grand G a récemment mis à jour son application de notes, Google Keep, avec un widget que l’on attendait depuis longtemps.

Le widget de note unique arrive sur Google Keep

Google Keep est, sans aucun doute, l’une des meilleures applications de notes pour Android car elle te permet de créer toutes sortes de notes, de listes de tâches et de rappels, et de les synchroniser sur le cloud avec ton compte Google.

L’un des grands avantages de Google Keep est qu’il dispose d’une série de widgets grâce auxquels vous pouvez accéder à vos notes depuis l’écran d’accueil de votre smartphone. Jusqu’à récemment, il y avait deux widgets : un widget de capture rapide avec une série de boutons situés dans un carré et un widget de collecte de notes qui permettait de voir plusieurs notes en même temps, par exemple, les notes épinglées, mais maintenant l’application de notes Google vient d’en recevoir un de plus : le widget de note unique.

Ce nouveau widget vous permet d’épingler une ou plusieurs notes, listes de tâches et rappels sur votre bureau mobile Android pour les garder toujours visibles et pouvoir les consulter à tout moment. Dans le cas des listes, c’est encore plus pratique, car cela vous donne la possibilité de marquer les éléments de la liste sans avoir à entrer dans l’application.

Comme n’importe quel autre widget, vous pouvez ajuster sa taille afin qu’il occupe tout l’écran et pour le placer, vous n’avez qu’à entrer dans le menu du widget, maintenez-le enfoncé et faites-le glisser vers l’écran que vous voulez. Une fois cela fait, une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous devrez sélectionner le compte Google que vous avez associé à Google Keep et enfin vous devrez sélectionner la note que vous souhaitez définir dans le widget.

Ce nouveau widget Google Keep est désormais disponible pour tous les utilisateurs de l’application Google, donc s’il n’apparaît toujours pas, vérifiez que vous avez mis à jour l’application vers sa dernière version.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :