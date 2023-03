Ailes et tentacules robotiques : ce sera l’être humain du futur

Une étude scientifique assure que nous pourrons ainsi compter sur des améliorations qui nous faciliteront la vie, mais va-t-elle trop loin ?

L’humanité pourrait être transformée grâce à la robotique, du moins c’est ce que disent certains scientifiques

Nous vivons l’avenir. Cela peut sembler être une phrase de motivation, mais lorsqu’il y a trente ans, des dystopies et des utopies de science-fiction ont été imaginées au cinéma, de nombreuses idées ont été incarnées qui sont aujourd’hui des réalités. L’un d’eux est celui de l’intelligence artificielle. En fait, tel est le cas qu’il est déjà question des professions qui vont disparaître via ChatGPT. Cependant, la chose n’est pas restée uniquement dans le domaine du logiciel, mais aussi du matériel. De cette façon, il est de plus en plus clair que très bientôt nous aurons des pièces robotiques insérées dans notre corps. En fait, c’est déjà quelque chose qui se passe et il y a même des entreprises bien connues, comme Xiaomi, qui développent des robots à forme humaine.

Maintenant, une équipe scientifique a combiné l’intelligence artificielle et la robotique pour nous apporter une réimagination de ce à quoi ressemblera l’avenir. La vérité est que ces avancées semblent crédibles à moyen et long terme.

L’humain du futur aura des ailes, des tentacules et des queues

En lisant ce titre, de nombreuses idées différentes peuvent venir à l’esprit. Le problème est que presque tous ont tendance à être des méchants : Dr. Octopus, Vulpture ou n’importe quel personnage du mythique Cyberpunk 2077. Cependant, toutes ces améliorations visent à améliorer notre corps et à l’amener à un nouveau niveau. Selon TechSpot, la plupart de ces inventions visent à nous aider à combler des lacunes ou des problèmes. Par exemple, en 2017, les premiers pouces robotisés ont été présentés, cela a permis aux personnes qui avaient perdu ce précieux doigt de retrouver l’emprise de leurs mains. Quelque chose de clairement merveilleux pour ces personnes qui ne pourraient pas avoir une vie normale pour quelque chose comme ça.

En fait, il y a déjà des avancées dans ces termes qui semblent vraiment futuristes. Cependant, en 2019, un scientifique japonais a créé une queue robotique pour améliorer notre équilibre et notre agilité. Quelque chose qui semble incroyable mais vous pouvez voir une démonstration fonctionnelle en vidéo. Ce qui montre que la science robotique ne cherche plus seulement à combler les lacunes que nous pouvons avoir, mais à dépasser nos propres conditions humaines.

Une étude de la Cognition and Brain Unit de l’Université de Cambridge assure que les nouvelles approches robotiques cherchent à augmenter la productivité des êtres humains. Ils donnent l’exemple d’un cuisinier qui doit faire plusieurs choses en même temps. En combinant l’intelligence artificielle et la robotique, vous pouvez avoir un bras entièrement fonctionnel qui se charge de couper l’oignon pendant que vous remuez la soupe.

L’imaginaire va beaucoup plus loin. De cette façon, alors que nous luttons pour implanter de manière fiable des pouces et d’autres options physiques dans notre corps, nous imaginons d’autres possibilités, beaucoup plus avancées. Parmi eux, il y aurait l’utilisation d’ailes et de tentacules pour nous faciliter considérablement la vie. Nous avons déjà vu qu’un humain pouvait avoir trois bras, mais si son troisième membre était vraiment un tentacule, il pourrait être plus adaptable pour un certain type de travail.

Bref, certains aspects sonnent comme de la science-fiction, mais beaucoup d’autres sont déjà aux portes et pourraient arriver très prochainement. Ainsi, l’idée de ce que l’avenir nous réserve devient une préoccupation et nous remplit en même temps d’une grande curiosité.

