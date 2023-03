Craquez pour le monstre OnePlus avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire

C’est l’une des meilleures offres sur ce modèle depuis son lancement il y a des mois.

Le OnePlus 10 Pro est livré avec Android 13 et OxygenOS 13, le système « propre » du fabricant chinois dont vous tombez tant amoureux.

Si vous souhaitez avoir entre les mains un véritable bijou de technologie OnePlus, ce OnePlus 10 Pro vient de baisser son prix, atteignant son plus bas historique. Vous pouvez obtenir l’un des meilleurs smartphones haut de gamme actuels pour 999 599 euros sur AliExpress, avec une livraison rapide à domicile et en utilisant le code ESTS12 pour bénéficier d’une remise supplémentaire de 12 euros.

Actuellement, le prix AliExpress est le plus bas de tous pour cette unité supérieure avec 12 Go de RAM. Vous l’avez sur le site OnePlus pour 769 euros ou sur Amazon pour 863 euros, alors qu’à la Fnac nous l’avons vu pour 599 euros avec expédition depuis la Chine. Quoi qu’il en soit et où vous irez l’acheter, vous emporterez un excellent terminal qui pourrait vous durer, avec les soins appropriés, plus de 4-5 ans sereinement.

OnePlus 10 Pro (12/256 Go)

Achetez la plus grosse bête de OnePlus pour 400 euros de moins

Ce OnePlus 10 Pro est l’une des meilleures options dont vous disposez si votre budget avoisine les 600 euros. Au-dessus de ce chiffre, il existe de nombreux autres smartphones, dont le nouveau OnePlus 11, avec une performance tracée à ce 10 Pro et qui partagent de nombreuses spécifications. Ce terminal est entièrement mis à jour vers Android 13 et porte avec lui la couche OnePlus OxygenOS 13, celle dont tant d’utilisateurs sont tombés amoureux.

Le terminal OnePlus a un corps en alliage d’aluminium et verre, de 8,5 mm d’épaisseur et pesant 200 grammes. Malgré ses 200 grammes, il semble très léger, compte tenu de la grande taille de son écran. Et c’est que ce OnePlus 10 Pro monte un grand panneau Amoled de 6,7 pouces, avec une résolution 2K (3216 x 1440 px), un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz, un verre incurvé, une luminosité maximale de 1300 nits et une protection Gorilla Glass victus. Cet écran est incroyablement beau, quelle que soit la façon dont vous le regardez.

Le moteur de ce OnePlus est le très puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, devenu le standard de la gamme haut de gamme premium de 2022. Il s’agit d’un CPU 4 nm qui tourne à 3 GHz et s’associe au GPU Adreno 730 qui peut avec tout. De plus, nous avons dans cette unité 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage interne de type UFS 3.1. La performance est brutale, atteignant 900 000 points au test Antutu.

Sa section photographique est une autre caractéristique à souligner, puisqu’elle intègre une caméra arrière à triple catégorie : elle est composée d’un capteur principal Sony IMX789 de 48 MP f/1.8, auquel s’ajoute un grand angle Samsung S5KJN1 de 50 MP avec 150 degrés de largeur , et un téléobjectif de 8 MP avec un zoom optique 3,4X. Cette caméra dispose d’un stabilisateur optique et est l’une des rares, sinon la seule, à pouvoir enregistrer des vidéos 4K à 120 ips. Il a obtenu 122 points au test DxOMark, c’est pourquoi il est parmi les meilleurs aujourd’hui. À l’avant, nous avons un objectif Sony de 32 MP avec des résultats exceptionnels.

OnePlus 10 Pro (12/256 Go)

Une batterie de 5000 mAh se cache à l’intérieur de cette bête OnePlus. Nous avons une charge rapide à 80W, avec un chargeur européen inclus dans la boîte. On peut parfaitement avoir une autonomie de 2 jours et recharger la batterie à 100% en moins de 25 minutes. De plus, il dispose d’une charge sans fil à 50W et inverse. Concernant sa connectivité, nous avons 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM (avec double Nano SIM).

