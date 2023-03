Android 14 ramènera les LED de notification (en quelque sorte)

Le deuxième aperçu pour les développeurs d’Android 14 comprend une fonctionnalité appelée « Notifications Flash » qui allume l’appareil photo ou le flash de l’écran lorsque vous recevez une notification.

Avec Android 14, vous ne manquerez plus aucune notification

L’une des choses qui me manque le plus dans les téléphones Android d’antan, ce sont les voyants de notification, car ils m’ont été très utiles pour savoir, d’un coup d’œil, si j’avais des messages WhatsApp en attente de lecture ou s’ils m’avaient appelé. et je ne les ai pas reçus, j’avais découvert. Mais cette fonctionnalité disparaissait des smartphones Android à mesure que les cadres des écrans étaient réduits.

Mais puisque le rétro est là et que tout revient, cela le sera aussi, car nous venons d’apprendre qu’Android 14 répliquera la fonctionnalité de notifications LED, bien que d’une manière légèrement différente, évidemment.

Les notifications Android 14 se synchroniseront avec le flash de votre appareil photo

Le leaker bien connu Mishaal Rahman vient de révéler via son compte Twitter que la deuxième version précédente des développeurs d’Android 14 cache une nouvelle option dans les paramètres d’accessibilité appelée « Flash Notifications » qui est chargée d’allumer le flash ou l’écran de l’appareil photo chaque fois que vous recevez une notification ou une alarme retentit.

Sous Paramètres > Accessibilité, il existe une nouvelle fonctionnalité « notifications flash » qui vous permet de faire clignoter la lumière ou l’écran de l’appareil photo lorsque vous recevez des notifications ou lorsque des alarmes retentissent. pic.twitter.com/ApXP3ywCWG – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 mars 2023

Tal como puedes apreciar en las imágenes que acompañan al tuit de Rahman, el cual te dejamos sobre estas líneas, esta nueva función de Android 14 también te va a permitir personalizar el color de la notificación del flash de la pantalla, pudiendo escoger entre una amplia palette.

Malheureusement, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, cette nouvelle fonctionnalité ne vous donnera pas la possibilité de configurer différents types de flashs pour chaque application, comme ce serait le cas avec les LED de notification classiques, mais malgré tout, nous trouvons vraiment intéressant que Google veuille ramener cette fonctionnalité à Android.

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, cette fonction d’accessibilité est conçue pour que les personnes ayant des problèmes d’audition puissent savoir si elles ont reçu une notification ou si elles ont été appelées récemment, mais comme elle est intégrée à Android, tous les utilisateurs peuvent bénéficier de cette fonctionnalité .



