Les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED (2023)

Tous les téléphones Xiaomi n’ont pas d’écran avec la technologie AMOLED. On vous explique les différences avec un écran IPS et on vous recommande les meilleurs modèles.

Si l’écran est pour vous le composant le plus important du téléphone mobile, vous devez vous assurer que l’écran de votre smartphone est doté de la technologie AMOLED. Et c’est que ces écrans offrent des images avec des couleurs plus vives, des noirs plus purs et de plus grandes économies d’énergie. Vous pouvez trouver des panneaux AMOLED dans les catalogues de tous les fabricants, mais dans ce guide, nous nous concentrons sur l’un des plus populaires. Attention, car nous sélectionnons les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED que vous pouvez acheter.

Avant de parler des terminaux sélectionnés, il est nécessaire de connaître les différences entre un écran AMOLED et un doté de la technologie IPS. De cette façon, vous découvrirez pourquoi il est préférable d’opter pour un mobile avec une dalle OLED. Heureusement, cette technologie n’est plus exclusive aux téléphones plus chers, vous pouvez également trouver de bons téléphones pas chers avec des écrans AMOLED.

Qu’est-ce que la technologie AMOLED et quels avantages présente-t-elle par rapport à l’IPS ?

Le succès des panneaux AMOLED a beaucoup de sens, et c’est qu’il y a plusieurs avantages que l’on retrouve dans cette technologie si on la compare aux écrans IPS. Tout d’abord, il faut préciser que les écrans AMOLED sont basés sur OLED et tirent les deux premières lettres de leur nom des termes « Active-Matrix ».

La principale différence entre les deux technologies est que les pixels des écrans AMOLED ne s’allument que lorsqu’ils sont activés électroniquement, ce qui permet une plus grande économie de consommation d’énergie. De l’autre côté, nous avons les panneaux IPS, dans lesquels les pixels eux-mêmes sont chargés de modifier la source lumineuse pour créer les couleurs, ce qui consomme plus d’énergie du téléphone.

Avec l’écran AMOLED, vous profiterez de couleurs vives, de noirs purs et de meilleures économies d’énergie.

Alors que les couleurs de l’écran AMOLED sont plus saturées, donnant lieu à des tons plus vifs et saisissants, celles de l’écran IPS sont plus tamisées, parfois trop, une différence qui donne quelque chose en faveur du premier.

Un autre avantage d’AMOLED par rapport à IPS est qu’il permet d’obtenir des noirs purs en désactivant les pixels qui n’ont pas besoin de lumière, ce qui permet également d’économiser la batterie. En revanche, dans l’IPS, les pixels ne se reposent jamais à 100%, ce qui se traduit par des noirs moins sombres et plus de consommation.

En bref, on pourrait dire que les écrans AMOLED affichent des couleurs beaucoup plus vives, des noirs purs, et économisent l’autonomie de la batterie en ne gardant pas les pixels allumés tout le temps. En revanche, les dalles IPS consomment plus d’énergie, les couleurs sont plus ternes et les noirs plus clairs, mais elles affichent des blancs plus précis.

Le gagnant de ce comparatif est la technologie AMOLED, déjà présente dans les mobiles les plus puissants du marché, dont ceux de Xiaomi.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED

Tous les téléphones Xiaomi n’ont pas d’écran AMOLED, et c’est un fait dont vous devez tenir compte si vous voulez que votre prochain téléphone soit un modèle de la marque chinoise.

Faites attention, car nous allons sélectionner les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED afin que, quel que soit le smartphone que vous choisissez, vous sachiez avec certitude qu’il possède la meilleure dalle.

Xiaomi 13 Pro

L’analyse du Xiaomi 13 Pro nous a permis de confirmer que ce smartphone possède le meilleur écran que Xiaomi ait créé à ce jour. Ses caractéristiques sont les suivantes : technologie AMOLED, taille de 6,73 pouces, résolution Quad HD+ (3 200 x 1 440 pixels), taux de rafraîchissement de 120 hertz, luminosité maximale de 1 200 nits et verre Gorilla Glass Victus.

En pratique, c’est un écran qui offre une expérience exquise à tous points de vue. Les images sont nettes, avec une reproduction fidèle des couleurs et fluides. De plus, la luminosité maximale élevée nous permet de voir son contenu sans problème dans les environnements extérieurs. Soit dit en passant, cet écran est également chargé de loger le lecteur d’empreintes digitales, avec une bonne vitesse de réponse et une grande précision.

Ce Xiaomi 13 Pro est le meilleur mobile Xiaomi également en raison de l’extrême puissance de son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ses performances sont très bonnes. Vous pouvez également vous attendre à la meilleure qualité de sa section photographique, en particulier de son impressionnant appareil photo principal de 200 mégapixels. Enfin, il équipe une batterie de 5000 mAh qui surprend par sa charge rapide de 120W.

Ce smartphone est disponible en une seule configuration 12 Go + 256 Go pour 1 399 euros. Vous pouvez acheter sur Amazon, chez MediaMarkt, chez El Corte Inglés et dans la boutique officielle Xiaomi.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12T Pro 5G

En bon mobile haut de gamme, le Xiaomi 12T Pro 5G embarque un écran AMOLED de très bonne qualité. Plus précisément, il s’agit d’un panneau de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD + et d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 hertz. Selon notre expérience d’analyse de ce Xiaomi 12T Pro 5G, il s’agit d’un écran avec une excellente netteté, des angles de vision spectaculaires, un bon calibrage du profil de couleur et une luminosité maximale plus que suffisante.

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec une grande puissance brute et des performances soutenues de haut niveau. Par conséquent, vous pouvez également l’utiliser pour jouer aux jeux avec de meilleurs graphismes sans aucun problème. La qualité de son appareil photo principal de 200 mégapixels est également excellente, il peut même capturer des vidéos en résolution 8K.

L’autonomie du Xiaomi 12T Pro 5G, avec une batterie de 5 000 mAh, est bestiale. En fait, dans la plupart des cas, il dépasse de loin le jour d’utilisation. De plus, il prend en charge une charge rapide de 120 W, en moins de 20 minutes, vous le rechargerez complètement. Vous pouvez acheter ce Xiaomi 12T Pro sur Amazon, chez PcComponentes, chez El Corte Inglés, chez MediaMarkt et dans la boutique officielle Xiaomi. Comme vous pouvez le voir, il est disponible dans une grande variété de magasins, vous pouvez même le trouver avec de bonnes remises.

Xiaomi 12T Pro 5G

POCO F4 GT

Parmi les Xiaomi qui ont un écran AMOLED, le POCO F4 GT se démarque également, un mobile avec un très bon rapport qualité/prix. Chez Netcost-security.fr nous avons analysé ce POCO F4 GT, nous pouvons donc vous assurer qu’il dispose d’un écran de très bonne qualité de par sa représentation fidèle des couleurs, un bon niveau de luminosité maximale et aussi pour sa netteté.

Les données techniques de l’écran sont les suivantes : technologie AMOLED, taille de 6,67 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 hertz, luminosité jusqu’à 800 nits et protection Corning Gorilla Glass Victus. Le POCO F4 GT est conçu pour être un mobile de jeu, afin que vous puissiez profiter de bonnes images lorsque vous jouez.

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 est le processeur qui gère la puissance, vous pouvez donc être sûr que les performances seront excellentes. Si vous souhaitez prendre de bonnes photos, il est préférable d’utiliser sa caméra arrière de 64 mégapixels. En revanche, l’autonomie offerte par sa batterie de 4 700 mAh est bonne et il se recharge à une vitesse diabolique grâce à la puissance de 120 watts.

Le POCO F4 GT est en vente dans les principaux magasins en ligne, où vous pouvez déjà le trouver avec des remises importantes sur ses deux configurations de mémoire. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, dans la boutique Xiaomi et chez PcComponentes.

POCO F4 GT

POCO X5 Pro 5G

Le POCO X5 Pro 5G est également l’un des meilleurs téléphones Xiaomi avec un écran AMOLED, surtout si votre budget est inférieur à 400 euros. Si nous examinons la liste des fonctionnalités, nous découvrons qu’il s’agit d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz et d’une luminosité qui atteint un maximum de 900 nits.

On peut s’attendre à de très bonnes performances de cet écran en tous points, du piqué à la fluidité, sans oublier le rendu des couleurs. De plus, ces 900 nits de luminosité permettent à votre contenu d’être parfaitement visible à l’extérieur. Vous pourrez profiter pleinement de cet écran grâce à la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 778G, qui vous permettra de l’utiliser pour jouer à des jeux, regarder des séries ou éditer des vidéos sans aucun problème.

Il y a trois caméras que ce POCO X5 Pro 5G a à l’arrière, avec les performances exceptionnelles de l’objectif principal de 108 mégapixels. En revanche, si vous n’êtes pas très exigeant à l’utilisation, vous profiterez d’une autonomie allant jusqu’à deux jours. Prend en charge la charge rapide de 67 W, en une demi-heure, vous l’aurez complètement chargé. Vous pouvez acheter ce POCO X5 Pro 5G sur Amazon, chez MediaMarkt, au magasin Xiaomi et chez PcComponentes.

POCO X5 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11S

Si vous voulez un mobile de qualité pour 200 euros qui a l’écran comme point fort, le Xiaomi Redmi Note 11S est fait pour vous. Ce smartphone dispose d’un panneau AMOLED de 6,43 pouces, d’une résolution Full HD+, d’un taux de rafraîchissement de 90 hertz et d’une luminosité maximale allant jusqu’à 1 000 nits. En pratique, vous profiterez d’images avec un très bon piqué, des couleurs vives et un bon niveau de fluidité pour son prix.

Xiaomi Redmi Note 11S

L’achat de ce Redmi Note 11S en vaut également la peine pour le processeur MediaTek Helio G96, avec une puissance plus que suffisante pour les tâches les plus courantes. De plus, vous pouvez étendre son stockage interne jusqu’à 1 To avec une carte microSD lorsque vous en avez besoin. Avec ce smartphone vous avez également une très bonne autonomie garantie, il ne vous sera pas difficile de venir à bout du parcours d’autonomie.

Si l’on voit la fiche technique de ce téléphone, sa caméra arrière de 108 mégapixels retient également notre attention. Bref, c’est l’un des meilleurs mobiles pas chers pour son solde. Vous pouvez vous procurer ce Redmi Note 11S chez Amazon, chez PcComponentes, chez El Corte Inglés, chez MediaMarkt et dans la boutique Xiaomi.

