Ce Galaxy haut de gamme d’il y a 3 ans reçoit également One UI 5.1 avec Android 13

La mise à jour vers One UI 5.1 arrive déjà sur le Samsung Galaxy S10 Lite en France avec la version du firmware G770FXXU6HWB4.

Le Samsung Galaxy S10 Lite a été le premier mobile haut de gamme abordable de la firme coréenne

Samsung a promis qu’il mettrait à jour ses meilleurs téléphones, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis un certain temps, avec la dernière version de sa couche de personnalisation pour Android, One UI 5.1, dès que possible. Il va sans dire qu’il tient ses promesses, puisqu’une bonne poignée d’appareils de la marque coréenne ont déjà reçu cette mise à jour.

Samsung met à jour ses terminaux haut de gamme et milieu de gamme, donc après avoir lancé la mise à jour vers One UI 5.1 avec Android 13 sur l’un de ses téléphones les plus vendus de 2020, le Galaxy A51 5G, c’est maintenant au tour d’un haut de gamme Galaxy de cette même année, le Samsung Galaxy S10 Lite.

Le Samsung Galaxy S10 Lite est mis à jour vers One UI 5.1 et Android 13

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen déploie déjà la mise à jour vers One UI 5.1 avec Android 13 sur le Samsung Galaxy S10 Lite en France et dans d’autres pays européens. On s’attend à ce qu’il atteigne les modèles du reste des régions du monde au cours des prochains jours.

Cette mise à jour logicielle arrive déjà sur le Galaxy S10 Lite avec la version de firmware G770FXXU6HWB4, elle a une taille de 1,2 Go et inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige un total de 54 vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, dont 48 ont été corrigées par Google. et les 6 autres par Samsung, corrige quelques bugs généraux et améliore les performances du terminal.

Grâce à cette mise à jour, le Samsung Galaxy S10 Lite reçoit toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner un écran de verrouillage entièrement personnalisable, quelques nouveaux widgets pouvant être empilés, un album de famille partagé au sein de la Galerie, la possibilité de choisir un dossier spécifique pour enregistrer des captures d’écran et une meilleure connectivité avec les haut-parleurs Wi-Fi.

Si vous avez un Samsung Galaxy S10 Lite en France, vous pouvez installer cette nouvelle version sur votre terminal via Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer ou si vous avez des connaissances suffisantes, vous pouvez également le faire manuellement en téléchargeant le firmware à partir de ce lien.

