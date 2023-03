Meta travaille sur son alternative à Twitter : basée sur le protocole Mastodon et connexion via Instagram

Meta prévoit de concurrencer Twitter avec une alternative décentralisée, basée sur le même protocole que Mastodon.

Que Meta allait profiter de la mauvaise situation que traverse Twitter après le rachat de ce dernier par Elon Musk, ce n’était qu’une question de temps. Mark Zuckerberg n’allait pas manquer l’occasion de profiter de l’exode des utilisateurs du réseau social de l’oiseau bleu, même si pour ce faire il devait un instant quitter le métaverse des yeux.

La société elle-même a maintenant confirmé qu’elle travaillait déjà sur un service alternatif à Twitter, comme l’a révélé le portail financier Moneycontrol. Un porte-parole de Meta aurait révélé que la société explorait le développement d’un réseau social décentralisé pour partager des pensées sous forme de texte.

L’équipe Instagram travaille déjà sur « P92 », une alternative décentralisée à Twitter

Ce service est connu en interne dans Meta sous le nom de P92, et sa philosophie décentralisée ressemblerait aux propositions de plateformes telles que Mastodon ou Bluesky.

De Meta, ils suggèrent qu ‘ »il est possible de créer un espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques peuvent partager des mises à jour opportunes sur leurs intérêts ». On savait également que le service prendrait en charge le protocole ActivityPub, le même que celui utilisé par des plates-formes telles que Mastodon.

Il s’agirait d’un réseau social lié à Instagram, et il n’est pas exclu qu’il puisse même inclure cette marque dans son nom définitif. De plus, la connexion à P92 serait effectuée à l’aide des informations d’identification Instagram dans le but de faciliter l’entrée de millions d’utilisateurs du monde entier, qui n’auront pas besoin de créer un nouveau compte, puisque toutes leurs données (nom, profil d’image , biographie ou abonnés) seront disponibles sur le nouveau réseau social lorsque vous y accéderez pour la première fois.

De même, l’objectif des créateurs de P92 est de limiter au minimum la quantité de données partagées entre Instagram et P92 une fois le processus d’inscription sur la plateforme terminé.

Adam Mosseri, le principal responsable d’Instagram, aurait été choisi comme leader de l’équipe chargée de mettre au jour ce nouveau service, dont la date de lancement n’a pas encore été dévoilée.

