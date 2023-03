Ces Samsung Galaxy n’ont pas encore atteint le marché, mais vous pouvez maintenant télécharger leurs fonds d’écran

Les Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G n’ont pas encore été présentés, mais vous pouvez déjà avoir leurs fonds d’écran officiels sur votre mobile Android.

Téléchargez dès maintenant les fonds d’écran du Samsung Galaxy A34 5G et du Galaxy A54 5G

Au cours des dernières semaines, nous n’avons cessé d’avoir des fuites sur les nouveaux terminaux de la franchise Samsung dans le milieu de gamme pour ce 2023, les Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G, dont nous connaissons déjà leur conception, leurs caractéristiques, ses prix. en Europe et jusqu’à sa date de lancement, puisque, selon des informations récentes, le nouveau Galaxy A arriverait sur le marché la semaine prochaine, plus précisément le 15 mars.

Mais vous n’aurez pas à attendre la semaine prochaine pour pouvoir profiter de leurs fonds d’écran officiels, car grâce aux gars de XDA-Developers, vous pouvez désormais télécharger gratuitement les fonds d’écran officiels des Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G. totalement gratuit et de haute qualité.

Les fonds d’écran des Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G peuvent maintenant être téléchargés

Les personnes de XDA-Developers ont pu extraire tous les fonds d’écran des nouveaux Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G en qualité d’origine et maintenant nous vous les apportons afin que vous puissiez également les télécharger.

La collection de fonds d’écran officiels Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G comprend 21 fonds d’écran statiques au format WEBP avec différentes résolutions, dont 13 sont des fonds d’écran One UI communs, 4 sont basés sur One UI 5, trois sont des fonds d’écran avec une touche abstraite et le le dernier est un fond d’écran créé spécifiquement pour chaque terminal.

Ensuite, nous vous laissons deux galeries, une avec les 20 fonds d’écran communs aux deux terminaux et une autre avec les deux fonds d’écran exclusifs pour chaque appareil :

Mais si vous souhaitez télécharger les fonds d’écran du Galaxy A34 5G et du Galaxy A54 5G avec une qualité maximale, ne vous inquiétez pas car vous pouvez le faire via le lien vers Google Drive que nous vous laissons ci-dessous :

Téléchargez les fonds d’écran du Samsung Galaxy A34 5G et du Galaxy A54 5G

De plus, cette collection de fonds d’écran comprend également un fond d’écran dynamique pour chaque terminal et chacun d’eux a sa propre résolution : 1080 x 2340 pixels dans le cas du Galaxy A34 5G et 1080 x 2400 pixels pour le Galaxy A54 5G. Vous pouvez voir ces deux fonds d’écran dans la vidéo que nous vous laissons sous ces lignes :

