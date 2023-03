Nous étions peu nombreux et l’apocalypse des wearables arrive

Aucune marque n’est épargnée par cette chute retentissante du marché du « wearable », qui enregistre des baisses générales allant jusqu’à 18 % sur un an (et jusqu’à 46 % par fabricant).

Les données de Canalys ne mentent pas : le marché des « wearables » ne trouve pas de fond.

Le scénario mondial ne se présente pas bien. Et ça ne fait pas longtemps, vraiment… Maintenant que la pandémie s’apaise enfin, les tensions géopolitiques, les batailles commerciales et la guerre en Ukraine nous ont placés dans un environnement d’inflation galopante, de méfiance envers les marchés et de crises dans le fabrication, ce qui touche évidemment pratiquement tous les secteurs.

La vérité est qu’il s’agit de quelque chose de nouveau pour l’industrie mobile, car jamais au cours des 10 dernières années aussi peu d’appareils n’ont été vendus sur un marché qui commence à montrer des signes de saturation, où seul Apple continue de croître à contre-courant tandis que Samsung et le reste ils font ce qu’ils peuvent.

Les dernières données de Canalys ne laissent aucun doute sur le fait que non seulement les mobiles souffrent, car les appareils portables (montres, bracelets de quantification, lunettes, etc.) connaissent également une apocalypse de baisses massives de tous leurs chiffres de vente, sans trouver de terrain pendant des trimestres.

Cela nous a été confirmé par nos confrères de GSMArena, qui ont analysé ces chiffres avec environ 50 millions d’unités de wearables livrées au quatrième trimestre 2022, ce qui indique une baisse de 18% sur un an au moment où le plus grand nombre de les ventes s’agglutinent tout au long de l’année. .

Comme vous le verrez, c’est la plus forte baisse depuis la collecte des données, et que depuis le T3 2021 les chiffres n’étaient plus roses, sauf pour Noël de cette même année 2021 qui a un peu sauvé les meubles dans un scénario d’épuisement indéniable.

En approfondissant un peu l’analyse des experts de Canalys, la vérité est que les cinq fabricants les plus importants du secteur vestimentaire ont enregistré des baisses au quatrième trimestre 2022, du négatif 17% d’Apple, finalement le seul qui sauve les meubles, jusqu’à -35 % de Samsung ou l’impressionnant -46% de Xiaomi.

Du moins, si l’on regarde les chiffres mondiaux pour l’ensemble de 2022, on constate que pratiquement tous chutent de la même façon, même si Samsung ne perd que 4% en expédiant 14 millions d’unités pour les 14,6 millions d’unités livrées en 2021. Apple met le note plus positive, puisque sa dernière Apple Watch a été un succès et ses ventes sur un an ont progressé de 5% passant de 39,4 à 41,4 millions d’unités expédiées.

Ceux de Cupertino sans leaders indiscutables dans ce créneau de marché car ils sont parmi les tablettes, mangeant 22,6% d’un gâteau dans lequel Samsung est quatrième après les mêmes Apple, Xiaomi et Huawei.

Les plus intéressantes sont peut-être les conclusions du cabinet de conseil Canalys, qui, en analysant les données des différents types de wearables, confirme que les montres intelligentes se développent d’elles-mêmes, bien que l’intérêt pour la quantification des bracelets et des montres intelligentes de base ait diminué, alourdissant les chiffres pour tout.le secteur.

D’après ce qu’ils nous disent, les montres croîtraient à un rythme de 10%, bien que le renouvellement des bracelets ait stagné en raison du manque total de nouveautés et d’options.

