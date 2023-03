Les utilisateurs de Twitter se plaignent de voir des tweets de comptes qu’ils ne suivent pas

Plus tôt cette année, Twitter a publié une mise à jour qui obligeait les utilisateurs à voir l’onglet « Pour vous » avec des tweets suggérés chaque fois qu’ils ouvraient l’application. La plate-forme est ensuite revenue sur cette décision, mais il semble que Twitter trouve à nouveau un moyen d’agacer ses utilisateurs. Cette fois, de nombreuses personnes se plaignent que l’onglet For You de Twitter affiche excessivement le contenu de comptes qu’ils ne suivent pas.

Twitter affiche un tas de tweets de comptes inconnus

Comme rapporté par de nombreux utilisateurs de Twitter jeudi, l’onglet Pour vous affiche désormais un tas de tweets provenant de comptes qu’ils ne suivent pas. Dans la plupart des cas, ces tweets ne sont pas liés à d’autres comptes ou contenus que l’utilisateur suit. J’ai même pu voir ce problème par moi-même lors de l’ouverture de l’application Twitter aujourd’hui.

Alors que l’onglet Suivi affiche les tweets des comptes que vous suivez dans l’ordre chronologique, l’onglet Pour vous utilise des algorithmes pour afficher les tweets qui sont considérés comme les plus pertinents pour vous en premier. Dans certains cas, les tweets des comptes que vous ne suivez pas apparaissent également dans l’onglet Pour vous, mais ils sont généralement liés aux sujets avec lesquels vous interagissez le plus sur le réseau social.

En regardant mon onglet For You maintenant, il y a très peu de tweets de mes amis et d’autres comptes que je suis, et il y a beaucoup de tweets de comptes inconnus. Certains de ces comptes promus sans raison sont abonnés à Twitter Blue.

Il n’est pas clair à ce stade si Twitter est confronté à un autre problème interne ou si l’entreprise a décidé de modifier le fonctionnement de son algorithme de manière plus agressive. Plus tôt cette semaine, Twitter a déployé une modification de son API qui empêchait les utilisateurs d’ouvrir des liens, des images et même d’accéder au réseau social via son site Web.

Je ne sais plus comment utiliser l’application Twitter pourquoi y a-t-il un onglet For You rempli de tweets aléatoires — Irvin (@irvin2492) 9 mars 2023

J’étais sur le point de passer à l’onglet « Pour vous ». Il y avait une quantité limitée de choses supplémentaires, principalement des choses appréciées par les gens que je suis, cool.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, j’ouvre Twitter et ce n’est qu’un flux de merde aléatoire dont je ne me soucie pas et qui n’est lié à rien. Mort. – Chris Somethingson (@Mozillo) 9 mars 2023

Il se passe quelque chose sur Twitter

Depuis qu’Elon Musk est devenu propriétaire de Twitter, il a licencié des ingénieurs clés de la plate-forme, qui est maintenant confrontée à plusieurs reprises à des pannes soudaines. Musk a également poussé l’abonnement Twitter Blue en limitant l’accès aux fonctionnalités auparavant gratuites et en demandant même aux employés de forcer ses propres tweets à apparaître pour tous les utilisateurs de Twitter, même les personnes qui ne le suivent pas.

Comme l’a noté Netcost-security.fr, les nouveaux utilisateurs de Twitter sont désormais inondés de contenu aléatoire sur leur chronologie, même lorsqu’ils ne suivent encore personne. Fait intéressant, le compte de Musk est le premier sur la liste des comptes suggérés à suivre.

Nous essaierions de contacter Twitter pour savoir ce qui se passe, mais l’entreprise n’a plus d’équipe de relations publiques.



