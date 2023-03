YouTube réduira le nombre d’annonces, bien qu’il soit si peu que vous ne le remarquerez pas

Les responsables de YouTube confirment officiellement que les publicités superposées (ces petites « bannières » qui apparaissent parfois en bas du player) seront supprimées à jamais de la plateforme.

Dites adieu aux publicités superposées sur YouTube… Un tracas de moins !

Après la mauvaise nouvelle avec la vidéo Alien qui a bloqué les téléphones Pixel sur YouTube, nous avons aujourd’hui une meilleure nouvelle pour nous, les utilisateurs, et c’est que le géant de Mountain View a déjà confirmé que YouTube changera très bientôt la façon dont il montre les vidéos. publicités en supprimant les « annonces superposées » gênantes de votre lecteur.

Ce n’est qu’un petit pas, c’est évident, mais c’est certainement une décision dont ceux d’entre nous qui utilisent YouTube au quotidien seront reconnaissants, car nous n’avons plus à fermer ces « bannières » ou boîtes ennuyeuses qui apparaissaient superposées à la vidéo en bas de la vidéo en bas de l’interface YouTube, laissant le reste des formats publicitaires et les publicités qui interrompent momentanément la lecture du contenu.

Les responsables de YouTube disent que cet ancien format publicitaire était « dérangeant pour les téléspectateurs », et c’est pourquoi ils ont décidé de l’éliminer à la racine :

À compter du 6 avril 2023, le format d’annonce « Ads Overlay » n’apparaîtra plus sur YouTube pour aider à améliorer l’expérience des spectateurs, ce qui nous laisse un engagement envers des formats d’annonces plus performants à la fois sur les ordinateurs de bureau et sur les appareils mobiles. Les annonces en superposition sont un ancien format d’annonce qui ne s’exécute que sur les ordinateurs de bureau et qui perturbent et perturbent les spectateurs. Nous prévoyons un impact limité pour la plupart des créateurs lors de leur transition vers d’autres formats d’annonces.

Le changement entrera en vigueur le 6 avril 2023 et, comme l’a déclaré Google, nous ne pensons pas qu’il générera beaucoup d’impact pour les créateurs de contenu, car ces publicités n’étaient affichées que sur les ordinateurs de bureau et les applications mobiles sont celles qui ont le plus de poids. reproductions.

Ainsi, à partir de ce jour, nous ne pourrons plus activer ou ajouter ces publicités superposées de YouTube Studio lors de la saisie des options de monétisation, et pour l’instant, il n’est pas très clair avec quels formats Google prévoit de remplacer ces petites (et ennuyeuses) bannières , quelque chose qui beaucoup Ils sont liés aux nouvelles options de « balisage de produits » avec lesquelles vous pouvez marquer et lier les produits utilisés dans les vidéos pour recevoir la monétisation des affiliés.

Sans aucun doute, les premiers bénéficiaires sont les téléspectateurs, du moins ceux qui ne sont pas abonnés à YouTube Premium, nous allons donc garder le positif pendant que Google nous présente quels formats d’annonces arriveront pour tenir cette promesse « d’améliorer les performances » sur sa plateforme vidéo en ligne.

