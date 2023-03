La comédie de Jason Segel et Harrison Ford « Shrinking » renouvelée pour la saison deux sur Apple TV+

Apple TV+ a officiellement renouvelé sa nouvelle comédie Shrinking, avec Jason Segel et Harrison Ford, pour une deuxième saison. L’émission a été créée en janvier et a apparemment touché la corde sensible du public et des critiques.

Bien qu’Apple ne partage pas les chiffres de visionnage, pour l’anecdote, l’émission semble bien fonctionner par rapport aux autres versions d’Apple TV +. Il occupe la première place du classement américain TV +, bien qu’il soit probablement renversé la semaine prochaine lorsque Ted Lasso reviendra pour sa troisième saison très attendue.

L’attrait pour le streaming de Shrinking est sans aucun doute renforcé par le pouvoir des stars impliquées : Jason Segel et Harrison Ford sont d’énormes tirages. Cela aide également que la plupart des gens aiment le spectacle, Shrinking a reçu des critiques largement positives dans tous les domaines.

Shrinking est écrit et produit par Bill Lawrence et Brett Goldstein, qui ont déjà créé l’émission la plus populaire d’Apple à ce jour, la comédie à succès Ted Lasso. Sans surprise, Shrinking a une sensation quelque peu similaire à Lasso, mêlant rires et drame personnel, même s’il donne un ton comique légèrement plus sombre.

Shrinking sortira son huitième épisode demain, avec l’avant-dernier épisode et la finale à suivre au cours des deux prochaines semaines. Le renouvellement du début de la saison deux représente l’engagement d’Apple envers la série. Quand les téléspectateurs devraient s’attendre à ce que la deuxième saison de Shrinking soit diffusée, c’est moins clair.

Netcost-security.fr comprend que la salle d’écriture de la saison deux est ouverte pour le moment, avec certains scripts déjà terminés. Cela suggère que la série pourrait entrer en production plus tard cette année, ce qui fixerait probablement une date de sortie pour la saison deux en 2024.

Bientôt sur TV+

Le pipeline de contenu d’Apple pour mars, avril et mai est assez empilé, car la société essaie de diffuser autant que possible dans la fenêtre d’éligibilité des Emmy. Le service présentera dix séries originales entièrement nouvelles au cours des deux prochains mois, notamment l’anthologie du changement climatique parsemée d’étoiles Extrapolations, la série de science-fiction Silo et la série limitée dirigée par Jennifer Garner La dernière chose qu’il m’a dit.

TV + diffusera également les nouvelles saisons de Ted Lasso, The Afterparty, Schmigadoon et plus encore. Les nouveaux films à venir incluent le biopic très attendu de Tetris et la comédie romantique Ghosted avec Chris Evans et Ana de Armas.

Tenez-vous au courant de tout ce qui arrive sur TV+ dans notre guide complet des émissions.

