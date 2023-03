Xiaomi vient de breveter un système qui détecte vos mensonges en scannant vos yeux

Une nouvelle technologie brevetée par Xiaomi permettrait

Un œil humain est tout ce dont Xiaomi a besoin pour détecter les mensonges, grâce à une nouvelle technologie brevetée

Le détecteur de mensonge, communément appelé « polygraphe », a été créé en 1938 par l’inventeur Leonarde Keeler. Désormais, Xiaomi a pour projet de le réinventer grâce à une nouvelle technologie plus fiable, précise et surtout plus facile à utiliser. Cette technologie vient d’être brevetée et repose sur un phénomène qui, selon les études, se produit fréquemment lorsqu’une personne est allongée : le mouvement des yeux.

Le brevet décrit un système polygraphique composé de plusieurs parties, dont un appareil mobile avec une caméra et une unité de stockage. La technologie utilisée permettrait d’enregistrer les mouvements des yeux pour déterminer la trajectoire de la pupille, un signe qui peut révéler que l’utilisateur ne dit pas la vérité.

Xiaomi, prêt à réinventer le polygraphe

Dans le document de brevet, il est précisé que le système utilise une caméra téléobjectif avec support panoramique et inclinaison, qui permet d’ajuster l’angle de capture pour pointer vers le visage du sujet à analyser. Une fois le visage mis au point, le mouvement et la trajectoire de la pupille sont analysés.

Sur la base de différentes conditions préétablies, le système est capable d’indiquer si le sujet ment. Bien que ces conditions ne soient pas claires, certaines études ont révélé que les pupilles se dilatent entre 4 et 8 % lorsqu’une personne est allongée et que la fréquence des clignements augmente jusqu’à huit fois. Xiaomi peut combiner plusieurs signes différents mesurés par ce système pour augmenter la précision de ce système.

Le brevet indique également que le système peut être intégré dans des appareils grand public portables, tels que des smartphones ou des tablettes, dans le but « d’améliorer l’expérience utilisateur » en permettant une fonction de détection de mensonge simple et efficace.

Il n’est pas clair si la technologie finira par être développée par Xiaomi. Et, si oui, s’il finira par voir le jour dans des produits destinés à son utilisation par les consommateurs (par le passé, nous avons déjà vu des solutions similaires qui n’ont pas tout à fait abouti). En tout cas, c’est sans aucun doute un projet intéressant sur lequel nous espérons en savoir plus à l’avenir.

