Les applis d’"optimisation" pour Android ont leurs jours comptés : Google a un plan pour y mettre fin

La plupart des applications qui promettent d’améliorer le fonctionnement de votre mobile sont inutiles

Que la grande majorité des applications qui promettent « d’accélérer » ou « d’optimiser » le fonctionnement de notre mobile soient de peu ou de rien, ne devrait surprendre personne à ce stade. De nombreuses applications de ce type se limitent à libérer des ressources système en fermant des applications ou en « tuant » des services en arrière-plan, afin de gagner de la mémoire libre.

Mais la réalité est que le système d’exploitation Android comprend déjà ses propres outils de gestion des ressources, capables d’allouer de la mémoire ou de traiter la charge de la manière la plus appropriée, en tenant toujours compte des capacités de chaque appareil.

Google est conscient que ce type d’application peut dérouter les utilisateurs moins spécialisés, leur faisant croire qu’ils ont besoin d’avoir un outil de ce type installé pour que leur appareil fonctionne correctement, alors qu’il ne l’est vraiment pas. Par conséquent, il prévoit d’effectuer certains changements qui pourraient mettre fin à ce type d’applications pour toujours.

Android 14 commencera à restreindre les « tueurs de tâches »

Les applications de « nettoyage » et « d’optimisation » sont également connues sous le nom de « tueurs de tâches » car dans de nombreux cas, elles se limitent littéralement à « tuer les tâches » que l’appareil exécute en arrière-plan, quel que soit leur état.

On pense que cela peut aider à améliorer les performances du système, alors que la réalité est que l’impact de ces pratiques est plus négatif que positif, puisque le système d’exploitation lui-même sera chargé de redémarrer les tâches qui ont été fermées, en utilisant plus de CPU. cycles au cours du processus.

Comme ils l’ont découvert dans Esper, Google prépare des changements à cet égard, qui ont commencé à être visibles avec l’arrivée d’Android 14. Comme nous l’avons appris, la nouvelle version d’Android restreindra l’utilisation de l’une des API les plus utilisées par ces types d’applications.

La restriction n’empêchera pas l’utilisation de l’autorisation KILL_BACKGROUND_PROCESSES, couramment utilisée par les applications de nettoyage pour pouvoir fermer les applications exécutées en arrière-plan. Mais cela limitera son utilisation afin qu’une application ne puisse terminer que ses propres tâches, et non celles des autres applications.

Google a également ajouté une note dans la documentation concernant ce changement, où il est précisé qu' »il n’est pas possible pour une application tierce d’améliorer la mémoire, la puissance ou le comportement thermique d’un appareil Android », et les développeurs sont priés d’éviter inclure dans la description de vos applications tout terme pouvant laisser croire aux utilisateurs que vos outils peuvent améliorer le fonctionnement d’un appareil.

