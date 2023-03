De nouveau au sol : ce Xiaomi haut de gamme avec 256 Go et écran 120 Hz retombe

Le prix a déjà touché un plancher difficile à franchir.

Ce Xiaomi 11T est un bijou que les années ne passent pas.

Si nous regardons en arrière, nous verrons une multitude de smartphones lancés par toutes les marques, mais aucun ne nous laissera d’aussi bons souvenirs que le Xiaomi 11T. C’est un terminal Android haut de gamme qui, aujourd’hui, est un achat fortement recommandé malgré le fait qu’il ait été lancé en septembre 2021. Aujourd’hui, vous pouvez être à vous pour 599,99 376 euros sur Amazon dans sa version avec 256 Go de stockage.

C’est l’un des premiers téléphones Xiaomi à avoir perdu le « Mi » de son nom, laissant Xiaomi comme le seul moyen de mentionner les terminaux haut de gamme et milieu de gamme depuis lors. Ce Xiaomi 11T est un excellent achat pour le moment, car les nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro ont des prix beaucoup plus élevés et le changement n’est pas si bête que d’opter pour une dépense plus élevée.

Xiaomi 11T (8/256 Go)

Obtenez le Xiaomi qui nous a le plus marqué ces dernières années

Parmi les meilleurs smartphones haut de gamme que nous pouvons acheter en ce moment, il existe de nombreux modèles bon marché tels que le POCO F4, POCO X4 GT ou le realme GT Neo 3, mais il existe d’autres haut de gamme premium qui ont été sur le marché pendant un certain temps et qui représentent aujourd’hui une grande opportunité comme celle-ci Xiaomi 11T.

Ce terminal Xiaomi est fini en alliage d’aluminium avec un corps très froid de 8,8 mm d’épaisseur et ne pèse que 203 grammes. Il se sent très robuste dans la main et il ne surchauffera guère grâce à la bonne dissipation de ce matériau. À l’avant, il monte un panneau Full HD + Amoled de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1000 nits, une résistance avec Gorilla Glass Victus et une compatibilité avec HDR10 +. Il s’agit d’une passe de panneau accompagnée de haut-parleurs de haute qualité et de Dolby Atmos.

Le Dimensity 1200 est le processeur qui donne la puissance brute à ce terminal. Il s’agit d’un processeur 6 nm créé par MediaTek qui fonctionne à une vitesse maximale de 3 GHz. Il est livré avec la puce graphique ARM Mali-G77, 8 Go de RAM LPDDR4X et, dans cette version proposée, 256 Go de stockage interne de type UFS 3.1. C’est un matériel plus que solvable qui déplace Android 13 avec MIUI V14 comme un charme. Il a des performances de type mobile avec le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm.

À l’arrière, nous avons un appareil photo exceptionnel composé d’un capteur principal Samsung S5KHM2 de 108 MP f/1,75, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP capable d’afficher une amplitude de 120° et d’un objectif macro de 5 MP. Nous pouvons enregistrer des vidéos en HDR, zoomer l’audio en vidéo, enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et au ralenti à 960 ips. À l’avant, nous avons un objectif Omnivision OV16A10 de 16 MP qui génère d’excellents résultats en photos et vidéos. Pour son prix il est très bien placé dans le test DxOMark avec 115 points.

Xiaomi 11T (8/256 Go)

5000 mAh est la capacité de la batterie, avec une charge de 67W de puissance. Cela nous donnera une autonomie proche de 2 jours pleins. Au niveau de la connectivité, nous avons la 5G, le NFC, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, l’infrarouge, le GPS et la Dual SIM. Et surprise pour un téléphone haut de gamme, il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil.

