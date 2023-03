L’une des meilleures applications de notes pour iOS arrive enfin sur Android

Bien sûr, pour le moment, il est dans une phase bêta très précoce qui n’admet que les utilisateurs avec une tablette Samsung Galaxy.

Avec GoodNotes, nous pouvons prendre des notes et assembler nos notes de manière très simple et avancée

Aujourd’hui, nous vous apportons ce qui est peut-être l’une des meilleures applications pour prendre des notes et gérer les notes et les petits textes qu’ils avaient exclusivement sur iOS. Nous parlons de GoodNotes 5, une application très demandée par les utilisateurs d’Android depuis un certain temps et qui débarquera enfin sur la plateforme Google cette année.

Bien sûr, pour le moment, il n’est qu’en phase bêta, donc si nous voulons une version finale et parfaitement peaufinée, nous devrons encore attendre un peu. Malgré cela, la société de développement assure que l’application complète sera publiée cette année.

Qu’est-ce que GoodNotes et comment ça marche ?

De GoodNotes, ils ont toujours voulu promouvoir un aspect clair lors de la prise de notes : utilisez notre tablette comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable. Ainsi, leur objectif est de séparer l’expérience de la prise de belles notes du format analogique et ils cherchent à la transférer de manière réaliste et consciencieuse sur nos écrans moyen format.

Pour cela, l’objectif est que nous ayons un e-pen et que nous laissions libre cours à notre créativité pour créer les formats les plus originaux, les plus beaux et les plus accessibles auxquels nous puissions penser, ainsi prendre des notes devient un vrai délice pour les amoureux du dessin et de l’écriture. conception.

Nous ne serons pas seuls dans cette mission, puisque GoodNotes a préparé plus de 50 modèles pour nous inspirer. Qu’il s’agisse de listes sur « ce qu’il faut faire » ou de sujets que nous devons adapter lorsqu’il s’agit de concrétiser nos notes. Dans l’ensemble, c’est une application incroyablement intéressante à ces égards, et à cause de cela, c’est l’une des applications les plus appréciées par la critique sur iOS.

Maintenant, GoodNotes pour Android n’est actuellement qu’une version bêta. Qu’est ce que ça indique? Fondamentalement, son utilisation est limitée uniquement aux tablettes Samsung dotées de plus de 3 Go de RAM.

Vous pouvez déjà télécharger la version bêta, mais seuls les utilisateurs disposant de ces types d’appareils pourront l’essayer. De plus, comme il est d’usage dans ce type d’application, en regardant vers l’avenir, il est toujours plus conseillé d’utiliser une tablette ou un téléphone portable avec un stylet pour pouvoir prendre des notes plus rapidement.

Télécharger GoodNotes sur Google Play

Principales différences entre la version iOS et Android.

Il est important de noter qu’il s’agit d’une version qui est encore en version bêta. Par conséquent, elle n’est pas encore complète et présente une série d’inconvénients par rapport à l’application iOS. La première de toutes est qu’il n’y a pour le moment aucune synchronisation entre iOS et Android, donc cette application est actuellement complètement indépendante.

Une autre différence, ce positif, est que tant que dure la période bêta, l’application sera entièrement gratuite. Sous iOS, débloquer toutes ses fonctionnalités coûte 8,99 euros. Il est possible qu’il ait un prix similaire lorsqu’il atterrira enfin sur Android.

De plus, pour le moment, il nécessite une connexion Internet constante, il est donc nécessaire d’être toujours connecté pour pouvoir ouvrir l’application.

Pour le reste, les fonctionnalités sont les mêmes que dans le cas d’iOS. Certaines des options les plus avancées peuvent être manquantes, ce qui est inévitable étant donné que l’application est toujours en cours de test. Ce qui est clair, c’est qu’avec l’arrivée de cette application sur Android, Apple a perdu une exclusivité très intéressante.

