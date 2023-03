spotify annonce "le plus grand changement de son histoire"

La nouvelle interface utilisateur de Spotify propose des aperçus vidéo de musique, de podcasts et de livres audio sur sa page d’accueil.

Spotify lance une nouvelle interface qui boostera les recommandations de musique et de podcasts

Spotify est le service de streaming musical le plus populaire aujourd’hui, dépassant même Netflix en nombre d’abonnés, mais la plateforme suédoise veut être plus qu’une simple application pour écouter de la musique et pour cette raison, elle a décidé d’augmenter son contenu il y a quelque temps. sur les podcasts et les livres audio.

Eh bien, Spotify vient d’annoncer lors de son événement Stream On « le plus grand changement de son histoire », puisque l’application musicale aura une nouvelle interface pour les catégories et programmes Musique et Podcasts avec un flux vertical dans le plus pur style TikTok.

C’est le nouveau Spotify

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons sous ces lignes, avec cette refonte, la maison de l’application Spotify devient beaucoup plus dynamique, car, à première vue, elle semble la même qu’avant, si vous entrez dans l’une des catégories de contenu, vous verrez un nouveau flux vertical avec de courtes vidéos de chansons, d’épisodes de podcast ou de livres audio.

Ainsi, par exemple, si vous accédez à la section Musique, les derniers albums et listes de lecture écoutés apparaîtront en haut, et juste en dessous une série de vidéos avec des recommandations musicales qui se lisent automatiquement en avant-première.

Tout comme avec TikTok ou Instagram Reels, vous pouvez faire défiler ces vidéos verticalement jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose que vous aimez.

À ce moment, vous aurez la possibilité de toucher dessus pour continuer à écouter la chanson à partir de la partie où l’aperçu s’est arrêté et vous pouvez également l’enregistrer pour l’écouter plus tard ou la partager avec vos amis.

Évidemment, cette stratégie vise à rapprocher Spotify de tous ces jeunes utilisateurs accros à TikTok, puisque comme l’entreprise elle-même l’explique dans le communiqué de presse :

« Nous avons constaté que la prochaine génération d’auditeurs recherche de meilleures façons d’échantillonner l’audio avant de s’immerger complètement. Alors préparez-vous pour une expérience plus active avec des recommandations avancées, un accent sur les canevas visuels et un tout nouveau design interactif, le tout pour être découvert. » de nouveaux fichiers audio plus faciles que jamais et aident à présenter aux utilisateurs leur prochain artiste, podcast ou livre préféré. »

