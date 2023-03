Ce sont tous les téléphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de mars

Samsung a déjà déployé la mise à jour de mars 2023 sur quelques smartphones de son catalogue.

La série Samsung Galaxy S21 est déjà mise à jour avec le dernier correctif de sécurité Android

Alors que nous ne sommes même pas à 10 jours du mois de mars, Samsung a déjà commencé à publier la mise à jour Android de mars 2023 sur certains des terminaux les plus en vue de son catalogue. Ce n’est qu’un début puisque, comme à son habitude, le constructeur coréen continuera de déployer le dernier correctif de sécurité Android sur le reste de ses téléphones au cours des prochaines semaines.

Ensuite, nous détaillerons chacun des smartphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android pour le mois de mars et comme nous le faisons habituellement, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que la firme coréenne publiera le correctif de sécurité pour mars 2023 sur plus d’appareils .

Ces smartphones Samsung ont déjà reçu le correctif de sécurité de mars 2023

Actuellement, dix modèles de terminaux Samsung sont mis à jour avec la dernière version du correctif de sécurité Android. Tous appartiennent à la famille Galaxy S et il n’y a pas que les plus récents, mais il y a aussi des téléphones portables qui ont 3 et 4 ans.

La liste complète des smartphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de mars 2023 est la suivante :

Galaxy S20

Galaxy S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

La mise à jour de sécurité de mars 2023 vient corriger un total de 50 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, dont un problème lié au pilote de décontamination qui permettait à un pirate de créer une porte dérobée de mémoire et un bug dans la fonctionnalité AutoPowerOnOffConfirmDialog qui permettait aux pirates d’éteindre à distance un Appareil Galaxy.

Si vous possédez l’un de ces mobiles Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre terminal et d’entrer dans la section Mise à jour logicielle. Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, cliquez simplement sur le bouton Télécharger et installer pour que Samsung Galaxy se mette à jour avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :